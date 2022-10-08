Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - 08.10.2022 Украина.ру
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Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - 08.10.2022 Украина.ру
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Принимая решение о сокращении добычи нефти вместе с другими странами ОПЕК+, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил 7 октября министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр
2022-10-08T12:41
2022-10-08T12:41
новости
нефть
опек
сша
саудовская аравия
fox news
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Он сказал, что нефть не является оружием, и идея о том, что королевство пошло на сокращение её добычи с целью повредить США или как-либо повлиять на политическую ситуацию в этой стране, является “полностью неверной”.Одновременно он указал, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в стране.Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
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новости, нефть, опек, сша, саудовская аравия, fox news
Новости, нефть, ОПЕК, США, Саудовская Аравия, Fox News

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

12:41 08.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Принимая решение о сокращении добычи нефти вместе с другими странами ОПЕК+, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил 7 октября министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр
Он сказал, что нефть не является оружием, и идея о том, что королевство пошло на сокращение её добычи с целью повредить США или как-либо повлиять на политическую ситуацию в этой стране, является “полностью неверной”.
Одновременно он указал, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в стране.

При всём уважении, причина высоких цен в США в том, что у вас есть дефицит нефтепереработки, который существует уже более 20 лет. Вы не строили НПЗ десятилетиями

Адель аль-Джубейр
Министр иностранных дел Саудовской Аравии
Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
 
НовостинефтьОПЕКСШАСаудовская АравияFox News
 
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