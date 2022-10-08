https://ukraina.ru/20221008/1039520255.html
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - 08.10.2022 Украина.ру
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Принимая решение о сокращении добычи нефти вместе с другими странами ОПЕК+, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил 7 октября министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр
2022-10-08T12:41
2022-10-08T12:41
2022-10-08T12:41
новости
нефть
опек
сша
саудовская аравия
fox news
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_0:111:2981:1787_1920x0_80_0_0_e23384279a7b9467b940cfb0f51ec47e.jpg
Он сказал, что нефть не является оружием, и идея о том, что королевство пошло на сокращение её добычи с целью повредить США или как-либо повлиять на политическую ситуацию в этой стране, является “полностью неверной”.Одновременно он указал, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в стране.Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_225:0:2754:1897_1920x0_80_0_0_f396c3c7b0cd395cc7c7ad412b9ff8fa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нефть, опек, сша, саудовская аравия, fox news
Новости, нефть, ОПЕК, США, Саудовская Аравия, Fox News
Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Принимая решение о сокращении добычи нефти вместе с другими странами ОПЕК+, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил 7 октября министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр
Он сказал
, что нефть не является оружием, и идея о том, что королевство пошло на сокращение её добычи с целью повредить США или как-либо повлиять на политическую ситуацию в этой стране, является “полностью неверной”.
Одновременно он указал, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в стране.
При всём уважении, причина высоких цен в США в том, что у вас есть дефицит нефтепереработки, который существует уже более 20 лет. Вы не строили НПЗ десятилетиями
Адель аль-Джубейр
Министр иностранных дел Саудовской Аравии
Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.