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Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти - 08.10.2022 Украина.ру

Саудовский министр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Принимая решение о сокращении добычи нефти вместе с другими странами ОПЕК+, Саудовская Аравия не ставила целью навредить США. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил 7 октября министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр

2022-10-08T12:41

2022-10-08T12:41

2022-10-08T12:41

новости

нефть

опек

сша

саудовская аравия

fox news

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Он сказал, что нефть не является оружием, и идея о том, что королевство пошло на сокращение её добычи с целью повредить США или как-либо повлиять на политическую ситуацию в этой стране, является “полностью неверной”.Одновременно он указал, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в стране.Страны ОПЕК+ договорились на этой неделе сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также пообещал провести консультации с Конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ответные меры в отношении Саудовской Аравии.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нефть, опек, сша, саудовская аравия, fox news