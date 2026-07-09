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Страны НАТО пообещали выдать Украине 140 миллиардов евро
Страны НАТО пообещали выдать Украине 140 миллиардов евро - 09.07.2026 Украина.ру
Страны НАТО пообещали выдать Украине 140 миллиардов евро
Страны НАТО на саммите в Анкаре обязались выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и сохранить такой же уровень в 2027 году, говорится в итоговой декларации саммита
2026-07-09T12:28
2026-07-09T12:28
2026-07-09T13:56
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Таким образом, общий объем поддержки за два года составит не менее 140 миллиардов евро. В документе подчеркивается, что Украина якобы вносит вклад в трансатлантическую безопасность, а союзники подтверждают свою "непреклонную поддержку" страны в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Помимо этого, участники саммита объявили о новых закупках вооружений на сумму 50 миллиардов долларов и договорились расширять коллективные производственные мощности, а также углублять сотрудничество с оборонной промышленностью для ускорения внедрения инноваций. Параллельно на саммите было объявлено о создании нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), который будет финансировать "защиту от России" в ситуации, когда традиционные международные кредитные организации избегают работать с оборонными предприятиями. Учредителями выступили девять стран, среди которых Канада, Люксембург, Турция и Украина. Подробнее о саммите - в материале Завышенные ожидания у "разбитого корыта". Что говорят на Украине о саммите НАТО на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Анкара, Россия, НАТО, Украина.ру, Мир без границ
Страны НАТО пообещали выдать Украине 140 миллиардов евро
12:28 09.07.2026 (обновлено: 13:56 09.07.2026)
Страны НАТО на саммите в Анкаре обязались выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и сохранить такой же уровень в 2027 году, говорится в итоговой декларации саммита
Таким образом, общий объем поддержки за два года составит не менее 140 миллиардов евро.
В документе подчеркивается, что Украина якобы вносит вклад в трансатлантическую безопасность, а союзники подтверждают свою "непреклонную поддержку" страны в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.
Помимо этого, участники саммита объявили о новых закупках вооружений на сумму 50 миллиардов долларов и договорились расширять коллективные производственные мощности, а также углублять сотрудничество с оборонной промышленностью для ускорения внедрения инноваций.
Параллельно на саммите было объявлено о создании нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), который будет финансировать "защиту от России" в ситуации, когда традиционные международные кредитные организации избегают работать с оборонными предприятиями. Учредителями выступили девять стран, среди которых Канада, Люксембург, Турция и Украина.