https://ukraina.ru/20260709/9-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081261392.html

Сохранение памяти, школы у линии фронта. 9 июля, утренний эфир

Сохранение памяти, школы у линии фронта. 9 июля, утренний эфир - 09.07.2026 Украина.ру

Сохранение памяти, школы у линии фронта. 9 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-09T13:10

2026-07-09T13:10

2026-07-09T13:39

россия

новороссия

бессарабия

александр васильев

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Как молодёжь Новоазовска помогает людям, учится безопасности и сохраняет память? Гость: Ирина Лобанова – зав. сектором молодёжной политики.* Новороссия – жемчужина России. О присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР в июне 1940 года. Ведущий: Александр Чаленко. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.* Школы жизни. Культура Донбасса: как обучают детей в непростых условиях? Гость: Ольга Лукьянчук – директор детской школы искусств.* Знакомьтесь, Россия. О кордоне Гузерипль – части Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Янина Реенсон – начальник отдела развития территорий, руководитель пресс-службы Кавказского природного биосферного заповедника.

россия

новороссия

бессарабия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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