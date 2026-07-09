Сохранение памяти, школы у линии фронта. 9 июля, утренний эфир
13:10 09.07.2026 (обновлено: 13:39 09.07.2026)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Как молодёжь Новоазовска помогает людям, учится безопасности и сохраняет память? Гость: Ирина Лобанова – зав. сектором молодёжной политики.
* Новороссия – жемчужина России. О присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР в июне 1940 года. Ведущий: Александр Чаленко. Гость: Александр Васильев – кандидат исторических наук.
* Школы жизни. Культура Донбасса: как обучают детей в непростых условиях? Гость: Ольга Лукьянчук – директор детской школы искусств.
* Знакомьтесь, Россия. О кордоне Гузерипль – части Кавказского природного биосферного заповедника. Гость: Янина Реенсон – начальник отдела развития территорий, руководитель пресс-службы Кавказского природного биосферного заповедника.
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