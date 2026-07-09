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Президент Чехии пригрозил Украине масштабной эскалацией со стороны России
Президент Чехии пригрозил Украине масштабной эскалацией со стороны России - 09.07.2026 Украина.ру
Президент Чехии пригрозил Украине масштабной эскалацией со стороны России
У Украины есть два месяца, чтобы завершить конфликт с Россией, иначе ей грозит масштабная эскалация со стороны Москвы. Об этом в интервью Telegraph заявил президент Чехии Петр Павел, призвав западных лидеров наращивать давление на Россию
2026-07-09T12:52
2026-07-09T12:52
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Президент Чехии Петр Павел выступил с резким заявлением о сроках урегулирования украинского конфликта. В интервью британской газете Telegraph он предупредил, что у Украины остаётся не более двух месяцев, чтобы завершить боевые действия, в противном случае последует масштабная эскалация со стороны России."У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация. <…> Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры", — заявил Павел.По его словам, западные лидеры должны одновременно оказывать "сильное давление" на Москву, предоставлять Киеву "всё необходимое для успешной обороны" и использовать дипломатические рычаги, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров.8 июля Чешское ТВ сообщило, что президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш заняли противоположные позиции по украинскому вопросу на саммите НАТО в Анкаре. Подробнее в материале "Ястреб" президент и "миротворец" премьер представили на саммите НАТО разные ЧехииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Президент Чехии пригрозил Украине масштабной эскалацией со стороны России
12:52 09.07.2026 (обновлено: 13:56 09.07.2026)
У Украины есть два месяца, чтобы завершить конфликт с Россией, иначе ей грозит масштабная эскалация со стороны Москвы. Об этом в интервью Telegraph заявил президент Чехии Петр Павел, призвав западных лидеров наращивать давление на Россию
Президент Чехии Петр Павел выступил с резким заявлением о сроках урегулирования украинского конфликта. В интервью британской газете Telegraph он предупредил, что у Украины остаётся не более двух месяцев, чтобы завершить боевые действия, в противном случае последует масштабная эскалация со стороны России.
"У Украины есть два месяца, чтобы положить конец войне, иначе ей грозит масштабная эскалация. <…> Я считаю, что у нас есть возможность продолжать наращивать давление и дать России четкий сигнал о готовности начать переговоры", — заявил Павел.
По его словам, западные лидеры должны одновременно оказывать "сильное давление" на Москву, предоставлять Киеву "всё необходимое для успешной обороны" и использовать дипломатические рычаги, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров.
8 июля Чешское ТВ сообщило, что президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш заняли противоположные позиции по украинскому вопросу на саммите НАТО в Анкаре. Подробнее в материале "Ястреб" президент и "миротворец" премьер представили на саммите НАТО разные Чехии
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