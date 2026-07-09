Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/merts-obyavil-o-zakupke-krylatykh-raket-tomahawk-dlya-frg-1081256202.html
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ - 09.07.2026 Украина.ру
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ
Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге
2026-07-09T12:11
2026-07-09T13:54
новости
германия
фридрих мерц
дональд трамп
россия
нато
sputnik
вкс
сша
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070178120_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_3966226d19369163fa8080d401ff9e47.jpg
Канцлер Германии Фридрих Марц заявил, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и их размещении на немецкой территории."Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", — заявил Мерц.8 июля канцлер уже сообщал о продолжающихся переговорах с Вашингтоном по этому вопросу. Теперь соглашение достигнуто — Германия получит американские ракеты, а также намерена ускорить создание европейских аналогов. Трансляция заявления велась на сайте бундестага.25 июня Sputnik Узбекистан сообщил, что НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инноваций для "выключения" аэродромов российских ВКС. Подробнее в материале НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
россия
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070178120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_943f594b8ee38400d0e3a35c652d8f22.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, фридрих мерц, дональд трамп, россия, нато, sputnik, вкс, сша, ии (искусственный интеллект), мир без границ
Новости, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Россия, НАТО, Sputnik, ВКС, США, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ

Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ

12:11 09.07.2026 (обновлено: 13:54 09.07.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге
Канцлер Германии Фридрих Марц заявил, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и их размещении на немецкой территории.
"Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", — заявил Мерц.
8 июля канцлер уже сообщал о продолжающихся переговорах с Вашингтоном по этому вопросу. Теперь соглашение достигнуто — Германия получит американские ракеты, а также намерена ускорить создание европейских аналогов. Трансляция заявления велась на сайте бундестага.
25 июня Sputnik Узбекистан сообщил, что НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инноваций для "выключения" аэродромов российских ВКС. Подробнее в материале НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияФридрих МерцДональд ТрампРоссияНАТОSputnikВКССШАИИ (искусственный интеллект)Мир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния