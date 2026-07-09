https://ukraina.ru/20260709/merts-obyavil-o-zakupke-krylatykh-raket-tomahawk-dlya-frg-1081256202.html
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ - 09.07.2026 Украина.ру
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ
Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге
2026-07-09T12:11
2026-07-09T12:11
2026-07-09T13:54
новости
германия
фридрих мерц
дональд трамп
россия
нато
sputnik
вкс
сша
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070178120_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_3966226d19369163fa8080d401ff9e47.jpg
Канцлер Германии Фридрих Марц заявил, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и их размещении на немецкой территории."Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", — заявил Мерц.8 июля канцлер уже сообщал о продолжающихся переговорах с Вашингтоном по этому вопросу. Теперь соглашение достигнуто — Германия получит американские ракеты, а также намерена ускорить создание европейских аналогов. Трансляция заявления велась на сайте бундестага.25 июня Sputnik Узбекистан сообщил, что НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инноваций для "выключения" аэродромов российских ВКС. Подробнее в материале НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
германия
россия
сша
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070178120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_943f594b8ee38400d0e3a35c652d8f22.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, фридрих мерц, дональд трамп, россия, нато, sputnik, вкс, сша, ии (искусственный интеллект), мир без границ
Новости, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Россия, НАТО, Sputnik, ВКС, США, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ
Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ
12:11 09.07.2026 (обновлено: 13:54 09.07.2026)
Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге
Канцлер Германии Фридрих Марц заявил, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и их размещении на немецкой территории.
"Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", — заявил Мерц.
8 июля канцлер уже сообщал о продолжающихся переговорах с Вашингтоном по этому вопросу. Теперь соглашение достигнуто — Германия получит американские ракеты, а также намерена ускорить создание европейских аналогов. Трансляция заявления велась на сайте бундестага.
25 июня Sputnik Узбекистан сообщил, что НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инноваций для "выключения" аэродромов российских ВКС. Подробнее в материале НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру