https://ukraina.ru/20260709/merts-obyavil-o-zakupke-krylatykh-raket-tomahawk-dlya-frg-1081256202.html

Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ

Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ - 09.07.2026 Украина.ру

Мерц объявил о закупке крылатых ракет Tomahawk для ФРГ

Германия договорилась с правительством США о приобретении и размещении на своей территории американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц в ходе выступления с правительственным заявлением в бундестаге

2026-07-09T12:11

2026-07-09T12:11

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Канцлер Германии Фридрих Марц заявил, что на саммите НАТО власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk и их размещении на немецкой территории."Мы также договорились с американским правительством на полях саммита НАТО в Анкаре, что мы приобретем американские ракеты Tomahawk и разместим их в Германии. Тем самым мы закрываем важную стратегическую брешь в нашей обороне и одновременно будем работать над разработкой и размещением в Европе собственных европейских систем", — заявил Мерц.8 июля канцлер уже сообщал о продолжающихся переговорах с Вашингтоном по этому вопросу. Теперь соглашение достигнуто — Германия получит американские ракеты, а также намерена ускорить создание европейских аналогов. Трансляция заявления велась на сайте бундестага.25 июня Sputnik Узбекистан сообщил, что НАТО готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инноваций для "выключения" аэродромов российских ВКС. Подробнее в материале НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, германия, фридрих мерц, дональд трамп, россия, нато, sputnik, вкс, сша, ии (искусственный интеллект), мир без границ