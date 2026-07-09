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Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина

Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина - 09.07.2026 Украина.ру

Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters заявил о воссоединении альянса на саммите в Анкаре и обратился к президенту России Владимиру Путину, отметив, что разногласия внутри альянса — это проявление демократии, из которого Москва должна извлечь урок

2026-07-09T13:14

2026-07-09T13:14

2026-07-09T13:56

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Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре подвёл итоги внутренних разногласий в альянсе и обратился к российскому руководству. В интервью Reuters он заявил, что споры между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО — это демонстрация силы демократии, которая должна послужить уроком для Владимира Путина.На вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса, Рютте ответил: "Я бы сказал Путину: вам самим стоило бы побольше высказываться открыто. Сейчас он наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и воссоединяются", - сказал Рютте, отвечая на вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса.Генсек подчеркнул, что способность открыто спорить, а затем приходить к общему знаменателю — это "то, что отличает демократии" от таких стран, как Россия, Китай и Иран.При этом Рютте заявил, что не видит необходимости менять подход к Трампу, несмотря на обвинения в излишней похвале и уклонении от критики. "Если люди делают что-то хорошее, я скажу об этом. Если я не согласен, я тоже скажу об этом, но, вероятно, не открыто, и постараюсь сохранить единство альянса", — пояснил он.Российские издания 8 июля сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте выступил с программным заявлением накануне саммита альянса в Анкаре. Подробнее в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаромБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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