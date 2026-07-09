Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина - 09.07.2026 Украина.ру
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Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина
Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина - 09.07.2026 Украина.ру
Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters заявил о воссоединении альянса на саммите в Анкаре и обратился к президенту России Владимиру Путину, отметив, что разногласия внутри альянса — это проявление демократии, из которого Москва должна извлечь урок
2026-07-09T13:14
2026-07-09T13:56
новости
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владимир путин
анкара
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Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре подвёл итоги внутренних разногласий в альянсе и обратился к российскому руководству. В интервью Reuters он заявил, что споры между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО — это демонстрация силы демократии, которая должна послужить уроком для Владимира Путина.На вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса, Рютте ответил: "Я бы сказал Путину: вам самим стоило бы побольше высказываться открыто. Сейчас он наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и воссоединяются", - сказал Рютте, отвечая на вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса.Генсек подчеркнул, что способность открыто спорить, а затем приходить к общему знаменателю — это "то, что отличает демократии" от таких стран, как Россия, Китай и Иран.При этом Рютте заявил, что не видит необходимости менять подход к Трампу, несмотря на обвинения в излишней похвале и уклонении от критики. "Если люди делают что-то хорошее, я скажу об этом. Если я не согласен, я тоже скажу об этом, но, вероятно, не открыто, и постараюсь сохранить единство альянса", — пояснил он.Российские издания 8 июля сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте выступил с программным заявлением накануне саммита альянса в Анкаре. Подробнее в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаромБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, рютте, нато, reuters, украина.ру, дональд трамп, владимир путин, анкара, москва, мир без границ
Новости, Россия, Рютте, НАТО, Reuters, Украина.ру, Дональд Трамп, Владимир Путин, Анкара, Москва, Мир без границ

Рютте заявил, что ссоры в НАТО должны стать уроком для Путина

13:14 09.07.2026 (обновлено: 13:56 09.07.2026)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Reuters заявил о воссоединении альянса на саммите в Анкаре и обратился к президенту России Владимиру Путину, отметив, что разногласия внутри альянса — это проявление демократии, из которого Москва должна извлечь урок
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре подвёл итоги внутренних разногласий в альянсе и обратился к российскому руководству. В интервью Reuters он заявил, что споры между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО — это демонстрация силы демократии, которая должна послужить уроком для Владимира Путина.
На вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса, Рютте ответил:
"Я бы сказал Путину: вам самим стоило бы побольше высказываться открыто. Сейчас он наблюдает, как союзники иногда немного расходятся во мнениях, немного ссорятся, а затем объединяются и воссоединяются", - сказал Рютте, отвечая на вопрос, подорвали ли внутренние разногласия сдерживающий посыл альянса.
Генсек подчеркнул, что способность открыто спорить, а затем приходить к общему знаменателю — это "то, что отличает демократии" от таких стран, как Россия, Китай и Иран.
При этом Рютте заявил, что не видит необходимости менять подход к Трампу, несмотря на обвинения в излишней похвале и уклонении от критики.
"Если люди делают что-то хорошее, я скажу об этом. Если я не согласен, я тоже скажу об этом, но, вероятно, не открыто, и постараюсь сохранить единство альянса", — пояснил он.
Российские издания 8 июля сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте выступил с программным заявлением накануне саммита альянса в Анкаре. Подробнее в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля
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