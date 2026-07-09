"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие - 09.07.2026 Украина.ру
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"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие
"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие - 09.07.2026 Украина.ру
"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие
Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, чтобы показать готовность защищать союзника в случае агрессии. Это сигнал о неприкосновенности территории Союзного государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-09T13:00
2026-07-09T13:34
новости
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ядерная угроза
ядерная война
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Отвечая на вопрос о возможной эскалации и размещении ядерного оружия, Ищенко объяснил, почему Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии.Он заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии — это сигнал России о готовности защищать союзника. "Мы тоже разместили в Белоруссии ядерное оружие. И дело тут не в том, что мы с Урала по Великобритании не попадем. Это было сделано для того, чтобы показать, что мы будем защищать Белоруссию", — пояснил он.По словам эксперта, россияне будут воевать за свое ядерное оружие, и это меняет логику конфликта. "Если на Белоруссию нападут, российское ядерное оружие попадет под удар. И если Россия не успеет спасти свое ядерное оружие, она его применит против тех, кто напал на Белоруссию", — подчеркнул Ищенко.Он также отметил, что аналогичные действия предпринимают и другие страны. "И Польша по этой же причине бегает то с американским ядерным оружием, то с французским. И Лукашенко нужно было иметь российское ядерное оружие по той же причине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростислав ищенко, александр лукашенко, украина.ру, урал, ес, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, ядерное оружие, ядерная безопасность, главные новости, главное, польша, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, мир без границ
Новости, Россия, Ростислав Ищенко, Александр Лукашенко, Украина.ру, Урал, ЕС, ядерный, ядерная угроза, ядерная война, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Главные новости, главное, Польша, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Мир без границ

"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие

13:00 09.07.2026 (обновлено: 13:34 09.07.2026)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Украина.ру
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Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, чтобы показать готовность защищать союзника в случае агрессии. Это сигнал о неприкосновенности территории Союзного государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможной эскалации и размещении ядерного оружия, Ищенко объяснил, почему Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии.
Он заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии — это сигнал России о готовности защищать союзника. "Мы тоже разместили в Белоруссии ядерное оружие. И дело тут не в том, что мы с Урала по Великобритании не попадем. Это было сделано для того, чтобы показать, что мы будем защищать Белоруссию", — пояснил он.
По словам эксперта, россияне будут воевать за свое ядерное оружие, и это меняет логику конфликта. "Если на Белоруссию нападут, российское ядерное оружие попадет под удар. И если Россия не успеет спасти свое ядерное оружие, она его применит против тех, кто напал на Белоруссию", — подчеркнул Ищенко.
Он также отметил, что аналогичные действия предпринимают и другие страны. "И Польша по этой же причине бегает то с американским ядерным оружием, то с французским. И Лукашенко нужно было иметь российское ядерное оружие по той же причине", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию" на сайте Украина.ру.
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