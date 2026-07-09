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"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие

"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие - 09.07.2026 Украина.ру

"Мы будем защищать Белоруссию": Ищенко о том, почему Россия разместила ядерное оружие

Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, чтобы показать готовность защищать союзника в случае агрессии. Это сигнал о неприкосновенности территории Союзного государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-09T13:00

2026-07-09T13:00

2026-07-09T13:34

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Отвечая на вопрос о возможной эскалации и размещении ядерного оружия, Ищенко объяснил, почему Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии.Он заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии — это сигнал России о готовности защищать союзника. "Мы тоже разместили в Белоруссии ядерное оружие. И дело тут не в том, что мы с Урала по Великобритании не попадем. Это было сделано для того, чтобы показать, что мы будем защищать Белоруссию", — пояснил он.По словам эксперта, россияне будут воевать за свое ядерное оружие, и это меняет логику конфликта. "Если на Белоруссию нападут, российское ядерное оружие попадет под удар. И если Россия не успеет спасти свое ядерное оружие, она его применит против тех, кто напал на Белоруссию", — подчеркнул Ищенко.Он также отметил, что аналогичные действия предпринимают и другие страны. "И Польша по этой же причине бегает то с американским ядерным оружием, то с французским. И Лукашенко нужно было иметь российское ядерное оружие по той же причине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию" на сайте Украина.ру.

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