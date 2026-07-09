НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/nato-budet-otslezhivat-peredvizheniya-rossiyskikh-boytsov---times-1081251256.html
НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times
НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times - 09.07.2026 Украина.ру
НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times
Система Maven Smart System (MSS), разработанная компанией Palantir, будет отслеживать возможные перемещения российских войск и передавать информацию НАТО, пишет The Times
2026-07-09T10:24
2026-07-09T13:55
новости
россия
франция
германия
владимир путин
нато
цру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg
Также система будет выявлять уязвимости в оборонных планах альянса и поможет определять будущее развертывание сил.Издание отмечает, что на прошлой неделе НАТО объявило о достижении полной технической операционной готовности, опустив в пресс-релизе информацию о компании Palantir, поскольку многие члены альянса скептически относятся к тому, что они должны полагаться на технологию компании, поддерживаемой ЦРУ.Использованию технологий американской корпорации сопротивлялись Франция и Германия, в то время как Британия, Швеция и Нидерланды уже внедрили их в свои системы.Накануне участники саммита НАТО в Анкаре в совместном заявлении указали на "долгосрочную угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности". Члены альянса заявили, что в связи с этим "выполняют обязательства по обороне", взятые годом ранее на саммите в Гааге.При этом Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу. Подробнее - в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром на сайте Украина.ру.
россия
франция
германия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cadb7b399dcf4354f3d3cf27271990d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, германия, владимир путин, нато, цру, мир без границ
Новости, Россия, Франция, Германия, Владимир Путин, НАТО, ЦРУ, Мир без границ

НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times

10:24 09.07.2026 (обновлено: 13:55 09.07.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Система Maven Smart System (MSS), разработанная компанией Palantir, будет отслеживать возможные перемещения российских войск и передавать информацию НАТО, пишет The Times
Также система будет выявлять уязвимости в оборонных планах альянса и поможет определять будущее развертывание сил.
Издание отмечает, что на прошлой неделе НАТО объявило о достижении полной технической операционной готовности, опустив в пресс-релизе информацию о компании Palantir, поскольку многие члены альянса скептически относятся к тому, что они должны полагаться на технологию компании, поддерживаемой ЦРУ.
Использованию технологий американской корпорации сопротивлялись Франция и Германия, в то время как Британия, Швеция и Нидерланды уже внедрили их в свои системы.
Накануне участники саммита НАТО в Анкаре в совместном заявлении указали на "долгосрочную угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности". Члены альянса заявили, что в связи с этим "выполняют обязательства по обороне", взятые годом ранее на саммите в Гааге.
При этом Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу.
Подробнее - в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФранцияГерманияВладимир ПутинНАТОЦРУМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния