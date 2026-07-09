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НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times

НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times - 09.07.2026 Украина.ру

НАТО будет отслеживать передвижения российских бойцов - Times

Система Maven Smart System (MSS), разработанная компанией Palantir, будет отслеживать возможные перемещения российских войск и передавать информацию НАТО, пишет The Times

2026-07-09T10:24

2026-07-09T10:24

2026-07-09T13:55

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Также система будет выявлять уязвимости в оборонных планах альянса и поможет определять будущее развертывание сил.Издание отмечает, что на прошлой неделе НАТО объявило о достижении полной технической операционной готовности, опустив в пресс-релизе информацию о компании Palantir, поскольку многие члены альянса скептически относятся к тому, что они должны полагаться на технологию компании, поддерживаемой ЦРУ.Использованию технологий американской корпорации сопротивлялись Франция и Германия, в то время как Британия, Швеция и Нидерланды уже внедрили их в свои системы.Накануне участники саммита НАТО в Анкаре в совместном заявлении указали на "долгосрочную угрозу, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности". Члены альянса заявили, что в связи с этим "выполняют обязательства по обороне", взятые годом ранее на саммите в Гааге.При этом Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу. Подробнее - в материале Угроза по расписанию: НАТО вновь признало Россию своим кошмаром на сайте Украина.ру.

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новости, россия, франция, германия, владимир путин, нато, цру, мир без границ