https://ukraina.ru/20260709/zasluzhil-li-mazepa-pamyatnik-v-kieve-stoyakin-o-glavnom-predatele-v-istorii-rossii-ne-propustite-1081257736.html

Заслужил ли Мазепа памятник в Киеве? Стоякин о главном предателе в истории России. Не пропустите!

Заслужил ли Мазепа памятник в Киеве? Стоякин о главном предателе в истории России. Не пропустите! - 09.07.2026 Украина.ру

Заслужил ли Мазепа памятник в Киеве? Стоякин о главном предателе в истории России. Не пропустите!

В новом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим о противоречивой судьбе главного предателя в российской истории

2026-07-09T12:24

2026-07-09T12:24

2026-07-09T12:24

видео

киев

украина

россия

мазепа

петр i

василий стоякин

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Чем Иван Мазепа был полезен царю Петру I и заслужил ли скандальный гетман памятник в Киеве?Об этом и не только расскажет публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.руУкраина.ру Василий Стоякин.Скоро в эфире!

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2026

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