"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу - 09.07.2026 Украина.ру
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"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу
"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу - 09.07.2026 Украина.ру
"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу
Запад не хочет ядерной войны, но стремится победить Россию любой ценой. Поэтому он ищет способ навязать ей затяжной конфликт, используя свое демографическое превосходство, но без перехода к ядерному противостоянию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-09T13:34
2026-07-09T13:34
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Ищенко отметил, что России важно победить коллективный Запад или договориться с ним. "Мы после каждой победы спрашиваем у них: "Будем дальше воевать? Или будем договариваться?". А еще мы все время предупреждаем: "Мы не будем воевать 40 лет. Мы нажмем кнопку раньше", — пояснил он.По словам эксперта, на Западе относятся к этому по-разному. "Кто-то на Западе в это верит, кто-то – нет. Но проверить они могут только экспериментально", — подчеркнул Ищенко.Политолог отметил, что в случае реальной угрозы последствия будут серьезными. "И если окажется, что мы не блефовали, неприятно будет всем. Но им в первую очередь", — заявил эксперт."Запад тоже не хочет ядерной войны. Он хочет выиграть, а не умереть. И он ищет способ навязать нам конфликт, который бы не скатился к ядерному противостоянию, но в котором они бы использовали свое превосходство по демографическим ресурсам, чтобы нас победить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию" на сайте Украина.ру.
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"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу

13:34 09.07.2026
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Запад не хочет ядерной войны, но стремится победить Россию любой ценой. Поэтому он ищет способ навязать ей затяжной конфликт, используя свое демографическое превосходство, но без перехода к ядерному противостоянию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко отметил, что России важно победить коллективный Запад или договориться с ним. "Мы после каждой победы спрашиваем у них: "Будем дальше воевать? Или будем договариваться?". А еще мы все время предупреждаем: "Мы не будем воевать 40 лет. Мы нажмем кнопку раньше", — пояснил он.
По словам эксперта, на Западе относятся к этому по-разному. "Кто-то на Западе в это верит, кто-то – нет. Но проверить они могут только экспериментально", — подчеркнул Ищенко.
Политолог отметил, что в случае реальной угрозы последствия будут серьезными. "И если окажется, что мы не блефовали, неприятно будет всем. Но им в первую очередь", — заявил эксперт.
"Запад тоже не хочет ядерной войны. Он хочет выиграть, а не умереть. И он ищет способ навязать нам конфликт, который бы не скатился к ядерному противостоянию, но в котором они бы использовали свое превосходство по демографическим ресурсам, чтобы нас победить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации — в материале "Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию" на сайте Украина.ру.
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