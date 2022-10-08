https://ukraina.ru/20221008/1039503475.html

От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей

От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей - 07.10.2022 Украина.ру

От Бердянского района до Кремлевской стены. Как обычная птичница стала прославленной летчицей

В этот день в 1907 г. неподалеку от Бердянска в приазовском селе Новоспасовка, в крестьянской семье Дудников родилась дочь Полина. Она могла повторить... Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-08T16:00

2022-10-08T16:00

2022-10-07T17:09

1930-е

история

авиация

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В этот день в 1907 г. неподалеку от Бердянска в приазовском селе Новоспасовка, в крестьянской семье Дудников родилась дочь Полина. Она могла повторить бесчисленные труды и дни своих предков-хлеборобов, но стала Героем СССР, а фамилию ее второго мужа носит теперь Новоспасовка, которую в годы Гражданской войны называли второй столицей Нестора МахноУпорная Полина, заболевшая небомПолина Дудник могла стать выдающимся тружеником советского сельского хозяйства, орденоносцем и депутатом. И первоначально стезя жизни вела ее именно в этом направлении — в 19 лет способная девушка была отправлена на курсы птичников. А через два года была уже заведующей птицефермой. Казалось бы, впереди простой и честный путь труженика.Но судьба готовила ей иную, куда более завидную, долю.С пути предков Полину сбил первый муж, односельчанин Степан Говяз. Он обольстил птичницу и повел ее под венец. Правда, военная судьба повлекла его далее — по гарнизонам Красной армии, а Полина осталась в селе.Ждала его, пока не надоело, что люди шепчутся по хатам — мол, при живом муже, а живет одна. И тогда Поля собрала пожитки и отправилась к Степану, который в это самое время был назначен на службу в знаменитую Качинскую авиационную школу летчиков им. А. Мясникова.Судя по тому, что произошло это в 1931 году, а Говяз к тому времени уже несколько лет был летчиком, в Каче он служил летчиком-инструктором.Если это так, то нынешние жители севастопольского поселка Кача могут даже твердо определить место, где жили в 1931-1933 годах Степан с Полиной. Это улица Ударная, которая была продолжением единственной в то время улицы Авиаторов. Именно в том месте стояли домики инструкторов. Некоторые из них сохранились до сих пор, равно, как и здание штаба школы (ныне дом офицерского состава №12).Полина, как показала все ее жизнь и дела, была человеком амбициозным и увлекающимся. И первый же провоз на учебном самолете У-2, который ей устроил муж, поразил ее до глубины души.Тогда это была суперновинка, гордость советского авиапрома. Его даже выставили на международную авиационную выставку в Берлине. В 1930 году он только-только пошел в крупную серию и стал поступать в воинские части и учебные центры советских ВВС. Самолет был надежен, прост в управлении, им могла даже управлять наша вчерашняя птичница.И Поля заболела небом. Но надо сказать, что ее официальный статус — подавальщица в офицерской столовой училища — не обещал ей карьеры летчицы.По пути Зинаиды КокоринойПолина Говяз (Дудник) прошла путь, подобный тому, который в 1923-1924 годах здесь же в Каче прошла Зинаида Кокорина, первая женщина, ставшая летчиком-истребителем.Зина была библиотекарем в школе, к самолетам ее не подпускали — "не бабское это дело". Потом за день до свадьбы погиб ее гражданский муж — инструктор Альберт Паэль, которого в школе звали "Бог". Похоронив его, Кокорина сумела добиться зачисления в школу и стала в Каче лучшей.Она была первой. Полине Говяз предстояло повторить достижение Кокориной. Конечно, в каком-то смысле ей было легче.Во-первых, прецедент в советской авиации был создан — женщина стала летчиком-истребителем. И не где-нибудь, а здесь же, в Каче. Во-вторых, Кокорина и ее однокашники летали, что называется, на "гробах" — латанных-перелатанных трофейных "Авро" и "Ньюпорах". Каждый день кто-нибудь погибал, если не в небе, то на земле из-за аварий оборудования.Полине же предстояло учиться на удивительно неприхотливой в пилотировании машине, которая впоследствии станет называться ПО-2 и прославится в истории авиации как малый ночной бомбардировщик, на котором летали "ночные ведьмы", ведомые в бой Мариной Расковой, одной из трех самых знаменитых летчиц СССР.С другой стороны — ужесточились и требования к курсантам. И в знаниях теории, и, конечно, в части пилотирования. Выросли и скорости, и нагрузки на пилотов.Поэтому Полине отказывали в поступлении в авиашколу. Легенда советских времен гласит, что Полина попросила принять ее в число курсантов самого наркома обороны Клима Ворошилова, когда тот посетил Качу в 1932 году. И через год родился новый летчик ВВС Красной армии Полина Говяз.В небе и в жизниКарьера у Полины складывалась замечательно. Кроме того, что она и в самом деле стала отличным пилотом — смелым, решительным, требовательным, — ее, конечно, продвигали и в пропагандистских целях: молодая Страна Советов находила своих героев везде где только могла.Семейная жизнь, и ранее не блиставшая успехами, стала разваливаться на глазах: супруги Говяз служили в разных гарнизонах. Степан в Ростове, Полина — в Харькове и Киеве. В 1935 году они подали на развод."Армия разлучила нас", — писал своей матери позже Степан, любивший бывшую жену до конца жизни, оборвавшейся где-то в лагерях ГУЛАГа.А Полина стремительно выскочила за летчика-сослуживца и поменяла фамилию на Осипенко. С ней она и стала знаменитой, с ней, без преувеличения, вошла в историю. Улиц Осипенко в бывшем Союзе, наверное, ненамного меньше улиц Чкалова или Кирова.Рекордные полеты родом из КачиПрославиться летчику в ту эпоху лихорадки рекордов можно было только дальним перелетом.Этим болел весь мир, и советские летчики не были исключением. Тем более что Полина Осипенко была выпускницей Качинской авиашколы, один из первых начальников которой, поручик Дмитрий Андреади, первым в мире пролетел в 1912 году по маршруту Севастополь-Одесса-Киев-Санкт-Петербург, став национальным героем Российской империи.И хотя к власти в стране пришли люди, отрицавшие многие достижения царской России, в Каче Андреади хорошо помнили. Ведь он погиб здесь в авиакатастрофе в 1914 году. Похоронили его в Симферополе, но на качинском кладбище летчиков, именуемом местными "Камчаткой", установлен кенотаф в память об этом отважном пионере воздухоплавания. У летчиков своя, особая историческая память.В 1938 году имя Полины прогремело на всю страну.Сначала она вместе со вторым пилотом Верой Ломако, которая тоже училась в Каче, и штурманом Мариной Расковой устроила невероятное для того времени — перелет из Севастополя в Архангельск на гидросамолете.Чтобы было понятно, какой сложности задачу поставила перед собой и экипажем Полина, заметим, что примерно 300 километров "летающая лодка" летела над степями Украины, где в случае чего негде было сделать вынужденную посадку — верный "гроб", выражаясь языком летчиков того времени.Марина Раскова в автобиографической книге "Записки штурмана" очень подробно описала, как три месяца женский экипаж готовил этот серьезный проект. На пути к удаче пришлось преодолеть множество технических и психологических препон. Даже плавать научили Полину в Севастополе — она не научилась в детстве на родной речке Берда.У девчат все получилось "на отлично" — впервые в мире женский экипаж совершил беспосадочный перелёт по маршруту Севастополь-Киев-Новгород-Архангельск протяженностью 2416 км.Огромная слава боевых подругНадо ли говорить, что они в один день стали героинями?А впереди Полину Осипенко и Марину Раскову и пригласившую их в свой проект знаменитую уже тогда харьковчанку Валентину Гризодубову ждала еще большая слава и испытание — беспосадочный полет из Москвы в Комсомольск-на-Амуре на самолёте АНТ-37 "Родина".Полет был удачен, но кончился драматически — из-за сложных погодных условий они не смогли найти комсомольский аэродром, очутились с пустыми баками ближе к побережью Охотского моря.Гризодубова, будучи командиром самолёта, приняла решение о жёсткой посадке в лесу. Расковой она отдала приказ прыгать с парашютом, так как была опасность, что кабина штурмана при жесткой посадке будет разбита.Спустя десять дней Раскова вышла через тайгу к болотистой местности, на которой Гризодубова мастерски посадила тяжелую машину. К тому времени их уже нашли спасатели.Был установлен еще один неслыханный рекорд по дальности перелёта среди женщин — 6450 километров. Все летчицы были удостоены звания Герой Советского Союза.Ей было неполных 32 годаМы не знаем, какие бы еще подвиги совершила Полина Осипенко, как она воевала бы на фронтах Великой Отечественной. Ее яркая жизнь оборвалась вскоре после рекордного полета.В мае 1939-го опытные летчики-инструкторы и боевые пилоты проходили курс взаимного обучения пилотированию. Полина попала в пару с героем войны в Испании, мужем красавицы-актрисы Валентины Серовой, начальником главной лётной инспекции ВВС РККА Анатолием Серовым.11 мая они отрабатывали полеты "вслепую".Первый прошел штатно. За штурвалом была Полина, а Анатолий — на месте инструктора. Приземлились, осмотрели машину, дозаправились, поменялись местами. Взлет — и больше их живыми не видели.Нашли их через час разбившимися, упавшими с высоты в 600 метров. Хоронили в Кремлевской стене.В истории авиации есть полеты-загадки.Никто не может объяснить окончательно причин гибели таких опытных пилотов, как Чкалов, Сент-Экзюпери, Осипенко с Серовым, Гагарин с Серегиным. Впрочем, для истории важнее то, что эти первопроходцы авиации и космоса сделали для человечества, для его прогресса.Свой вклад внесла в него и девушка из скромной крестьянской семьи из приазовского села Осипенко — так оно теперь называется.

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Олег Измайлов

1930-е, история, авиация