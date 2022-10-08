https://ukraina.ru/20221008/1039496882.html

"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска

"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска - 08.10.2022 Украина.ру

"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска

У американского бизнесмена Илона Маска своя игра, он своими твитами то обрушает акции, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-10-08T06:30

2022-10-08T06:30

2022-10-08T06:30

новости

илон маск

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Миллиардер из США Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией, он сомневается в возможности победы Украины. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.По его мнению, во многом на предложения Маска можно смотреть как на реальные и "сама по себе дискуссия уже показывает, что какие-то позитивные перемены в мышлении определенных кругов существует".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039361249.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск