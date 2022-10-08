"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска - 08.10.2022 Украина.ру
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"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска - 08.10.2022 Украина.ру
"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
У американского бизнесмена Илона Маска своя игра, он своими твитами то обрушает акции, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T06:30
2022-10-08T06:30
новости
илон маск
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Миллиардер из США Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией, он сомневается в возможности победы Украины. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.По его мнению, во многом на предложения Маска можно смотреть как на реальные и "сама по себе дискуссия уже показывает, что какие-то позитивные перемены в мышлении определенных кругов существует".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039361249.html
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новости, илон маск
Новости, Илон Маск

"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска

06:30 08.10.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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У американского бизнесмена Илона Маска своя игра, он своими твитами то обрушает акции, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли, заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Миллиардер из США Илон Маск ранее выступил с рядом заявлений, которые не понравились Киеву. Предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине, сказал о том, что, в случае полномасштабной войны с Россией, он сомневается в возможности победы Украины. Также он предлагает повторное голосование в регионах под наблюдением ООН, и сохранения Крыма формальной частью России, как это было с 1783 года. Кроме того, он хочет гарантий водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.
Все это начал в твиттере, тут же параллельно запустив опять все эти торги вокруг приобретения твиттера. То есть, он сам одними своими твитами то обрушает акции твиттера, то поднимает их снова, тем самым играя на рынках, на своей возможной прибыли. Еще раз говорю – тут, конечно, надо всегда подобные действия, заявления Маска, в том числе эпатажные, рассматривать с точки зрения возможных доходов, прибылей или, наоборот, потерь.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его мнению, во многом на предложения Маска можно смотреть как на реальные и "сама по себе дискуссия уже показывает, что какие-то позитивные перемены в мышлении определенных кругов существует".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:38
Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска
 
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Заголовок открываемого материала
06:45"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
06:30"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
06:17С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика
06:15Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
06:00"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
05:45Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
05:31Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове
05:30Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
05:23Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
05:21Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
05:19Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?
05:15"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
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