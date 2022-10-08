https://ukraina.ru/20221008/1039482653.html
Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык
Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык - 08.10.2022 Украина.ру
Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык
На Украине официально это не демонстрировали и не объявляли, что русский язык убирают, но после 2014 года стали настоятельно рекомендовать убрать его, сказала учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
2022-10-08T05:00
2022-10-08T05:00
2022-10-08T05:00
новости
русский язык
украина
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Она рассказала, что русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе.По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русский язык, украина
Новости, Русский язык, Украина
Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык
На Украине официально это не демонстрировали и не объявляли, что русский язык убирают, но после 2014 года стали настоятельно рекомендовать убрать его, сказала учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
Она рассказала, что русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе.
У нас официально это не демонстрировали и не объявляли, что его убирают. До 2014-го года в школах с русским языком обучения он был, а после – они стали настоятельно рекомендовать убрать, не публично, один на один директорам говорили об этом в управлении образования. Кто–то сдавался, кто-то отстаивал, говорил, что родители просят оставить. Но было уже несистемное изучение русского языка.
Татьяна Кузьмич
учитель русского языка и литературы
По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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