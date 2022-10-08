https://ukraina.ru/20221008/1039482653.html

Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык

Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык - 08.10.2022 Украина.ру

Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык

На Украине официально это не демонстрировали и не объявляли, что русский язык убирают, но после 2014 года стали настоятельно рекомендовать убрать его, сказала учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру

2022-10-08T05:00

2022-10-08T05:00

2022-10-08T05:00

новости

русский язык

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101031/31/1010313133_0:428:2880:2048_1920x0_80_0_0_43fd7c1815f83e7c35bf32751d7f413c.jpg

Она рассказала, что русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе.По ее словам, на Украине за последние 20-25 лет было настолько искорежено образование, что это было мучением для детей и они не могли запомнить термины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русский язык, украина