https://ukraina.ru/20221008/1039444188.html

С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика

С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика - 08.10.2022 Украина.ру

С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T06:17

2022-10-08T06:17

2022-10-08T06:18

елена мурзина

эксклюзив

владимир путин

юбилей

день рождения

спорт

астрология

меркурий

дзюдо

характер

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Президент России Владимир Путин на сегодня, бесспорно, самый известный политик в мире. Его уважают, ему поклоняются, его ненавидят, ему пытаются подражать (часто неосознанно, как в свое время Порошенко). И, конечно, его пытаются понять, чтобы просчитать ходы в этой огромной геополитической шахматной игре. Характер самого известного политика в мире "под микроскопом" рассматривают специалисты самых разных наук. Графологи, психологи, социологи.Вот подборка интересных и немного неожиданных фактов о жизни, стиле, поведении и характере Президента России.Спорт и характерПервым психологом, который обратил внимание на особенности личности Владимира Путина, был его тренер. Он дал ему первую и самую, наверное, точную характеристику. Где ещё так раскрывается человек, как не в спортивной схватке?Анатолий Соломонович Рахлин про Путина:"Умеет терпеть боль"."Опасный противник, потому что сложно просчитать его действия".Умение терпеть и неожиданное применение приёмов (часто - болевых, как и положено по правилам дзюдо) - это, можно сказать, фирменное поведение Путина.Речь и почеркРечевые особенности политиков тоже досконально исследуют специалисты. Паузы, интонации, даже частоту тона в герцах. Основной вывод про президента России: речь логичная, расставляет акценты, повторяет аргументы. Это речь человека уверенного и компетентного.Графологи, изучавшие почерк Путина, говорят про президента так: упрям, неуступчив, нет гибкости дипломата, не понимает женщин.С этими выводами специалистов по почерку можно поспорить. И про дипломатичность, и про женщин.С женщинами взаимопонимание точно есть, и всегда было.Достоверно известно, что Володя Путин ещё в школе целовался с девочками. За это ругали, даже, кажется, вызывали родителей в школу.Влюбился впервые, как признался сам, в 11 лет. Чувство тогда осталось безответным.ОбучаемостьВ школе, кстати, не был отличником. "Тройки" по химии, физике, алгебре и геометрии.Но впоследствии продемонстрировал невероятную обучаемость.В спорте, где несколько раз становился чемпионом области. В языках. Выучил не только немецкий в совершенстве, но и английский, уже будучи президентом. Говорят, что у Путина в английском - удивительный русско-немецкий акцент.Встал на коньки в возрасте "за 50" и начал играть в хоккей.Научился играть на пианино, тоже уже будучи президентом.Стиль одежды Стиль одежды - деловой и спортивный. Консервативный, классический.Интуиция времениПсихологи находят у Путина интересные особенности, связанные с логикой и интуицией.Он, по их мнению, обладает редким качеством - "интуиция времени". Ищет и находит исторические параллели.Логика - деловая. Практически всегда будет сдержан. Так как эмоции его утомляют - и свои, и чужие.В общении чаще всего держит дистанцию. Упрям, самолюбив. Не терпит никакой фамильярности.Очень легко идёт на компромиссы в несущественных вопросах. Это, кстати, как раз говорит о том, что он - прирожденный дипломат.Мастер интеллектуальной игры. Шахматист в логических решениях."Штирлиц"Путин - представитель архетипа Разведчик, который так и называется в соционике - "Штирлиц". Удивительно, но именно так Владимира Путина, бывшего разведчика, типируют специалисты по соционике.Это относительно молодая, интересная наука, "сестра" психологии. "Типирует" людей по психологическим и эмоциональным склонностям.Так вот, Путин даже по психотипу - Разведчик.Расшифровка "Штирлица""Штирлиц", по соционике - это логико-сенсорный экстраверт. Талантливый и успешный человек. Знает, что делать в любой ситуации. Без работы жить не может. "Штирлиц" - лучший управленец из всех типов. Не прощает небрежности, недисциплинированности. Конфликты разрешает резко.Никогда не предается фантазиям. Действует логически. Рискует осторожно или не рискует вообще. Помогает не словом, а делом.С близкими - сердечен и даже сентиментален. Видит проблемы в отношениях, но не знает, как их решить. "Слабое место" Штирлица - личные отношения.Кстати, в фильме "Семнадцать мгновений весны" это тоже показано (и вечная разлука с женой, и не совсем ясная дружба-симпатия с Габи)."Мёртвый сезон"Известно, что Путин любил в молодости фильм "Мертвый сезон" с Донатасом Банионисом.Именно о разведчиках Путин сказал: "Меня больше всего поражает, как один человек может добиться того, чего не смогли целые армии."Теплота и внимание. ХаризмаУ Путина есть способность гипнотически воздействовать на окружающих, высочайшее личное обаяние, харизма. Слово "харизма" обозначает именно высокий уровень обаяния, привлекательности.Но это категории субъективные. Невозможно нравиться всем без исключения.Путин умеет относиться с вниманием и теплотой. Не ко всем, конечно. Но он же тоже человек. К тем, кто ему нравится. И вот тогда, как считают психологи, харизма его становится запредельной.Психологи определяют его манеру общения так: сплав ума, упрямства, неуклюжей мягкости и внимания к собеседнику.Великий шаман и обаятельный дипломатКвестимность. Это тоже термин соционики, обозначает склонность к диалогу (а не к монологу). Речь с яркими акцентами (очень типично для Путина).Нуждается в реакции собеседника. Именно это и есть признак квестимности.Говорит достаточно медленно, любит короткие фразы. Это тоже признаки склонности к диалогу. У Путина интересная речь, его легко слушать, с ним хочется поговорить или поспорить.Противоположность квестимности - деклатимность, склонность к монотонным диалогам. Что так характерно, увы, для большинства руководителей.Особенно ярко видна закостенелая деклатимность у тех, кто читает по бумажке и избегает прямого общения с людьми. Кстати, достаточно очевидна деклатимность президента Украины Зеленского.Зеленский - несомненный мастер монологов (в основном, чужих текстов). И "мастер провалов" в коммуникации, беспомощный в непосредственном общении с людьми.Для Путина его ежегодные пресс-конференции - похоже, одно из любимых мероприятий. Это не отдых, но приятная для него смена деятельности.Астрология общенияПо гороскопу западной астрологии Путин - Весы. По китайскому году рождения - Дракон.Общительность, конечно, чрезвычайно присуща знаку Весов, где расположено Солнце Путина. Можно добавить ещё, что Меркурий, планета, отвечающая за общение, переговоры, поездки, тоже находится в Весах.Движение, разговор, путешествия - удовольствие для обладателя такого Меркурия. Это прирожденный дипломат, адвокат. Согласится на компромисс, только если это справедливо для всех. Вообще же - непреклонен. Под внешней дипломатичностью скрывается стальная воля. У Путина ещё и Солнце в соединении с Сатурном.Это предполагает жесткость убеждений в "мягкой перчатке" (обманчивая мягкость знака Весы).Знак Весов - это знак юристов. У них даже общий, по сути, символ - чаши весов.Легко переходит от сдержанности к неформальному общению. Но всё равно держит дистанцию всегда!Что ещё интересного в личной коммуникации.Меркурий в секстиле к Плутону, в соединении с Нептуном. Это в прямом смысле "аспекты шамана". У Путина - огромное влияние на сознание и подсознание толпы.Когда газеты писали о том, что к Путину из Сибири движется какой-то шаман, это звучало довольно смешно. Как он собирался воздействовать на президента?Хотя и ходят бесконечные слухи о том, что Путина "защищают шаманы", экстрасенсы делают "круги защиты" и так далее. Путин сам может сделать "круг защиты", и не только над собой. И не только над Кремлём.Но это всё-таки не так важно. Возможности человека, даже Путина, всё-таки ограничены. Вера - наша первая защита.Русский православный человекПутин - православный христианин. Крещён ещё в детстве. Достаточно часто говорит об этом."Православие и Россия неразделимы.""Значение Церкви выходит за границы сегодняшней Российской федерации".Когда в Украине была создана ПЦУ, Владимир Владимирович высказался довольно резко и назвал ее: "раскольническая церковь Стамбульского прихода".Как говоритВ речи Путина присутствуют все элементы, которые социологи считают обязательными для убедительной ("харизматичной") речи.Он часто использует метафоры, образные яркие сравнения - контрасты, короткие истории из жизни или притчи. Всё это вызывает эмоциональный отклик.Но самое главное - чёткие моральные убеждения, которые разделяют слушатели, которые им симпатичны.Можно посмотреть, как отвечает Путин на один из самых дискутируемых и насаждаемых Западом вопросов последних лет - отношение к ЛГБТ и гомосексуализму. Что, конечно, категорически неприемлемо в любой православной стране.Ответ Путина (например, в интервью Би-Би-Си в 2014 году) - как обычно, четкий, вежливый и однозначный. "У нас пропаганда запрещена, люди достигнув совершеннолетия, должны выбирать сами". Но вместе с тем - жёсткие факты, которые не допускают компромисса."Разве позиция Римского престола отличается от позиции РПЦ? Разве Ислам как-то по-другому относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией?""Харизма" как чудоХаризматичен ли Путин? Опросы различных интернет-изданий показывают, что да. Удивительно, но по опросам его считают даже более харизматичным, то есть обаятельным и привлекательным, чем профессиональным.Слово "харизма" имеет другой смысл - "помазанник Божий". И слово "Христос" происходит из этого же греческого корня."Христос" и значит - "помазанник". Это перевод на греческий древнееврейского слова "Машиах" - "Мессия".Патриарх Кирилл назвал Путина "Чудом Господним".Можно как угодно к этому высказыванию относиться. Но кто мы такие, чтобы спорить с Патриархом?Походка ПутинаПоходка Путина выдает человека дисциплинированного и хладнокровного."Британский медицинский журнал" уделил походке Путина целое исследование, изучая его "односторонний укороченный мах правой рукой".Вывод: это - походка полицейских, которых специально тренируют молниеносно выхватывать оружие правой рукой из кобуры с левой стороны.Путин действительно ходит, делая "меньший мах правой руки" по сравнению с левой. И скорее всего, это действительно связано с тренировками во время его службы. А может быть, и нет. Может быть, ему просто так удобно ходить.Дмитрий Медведев, кстати, ходит примерно так же.Но что касается "брутального" внешнего вида, то Владимир Владимирович, конечно, это любит. Есть такая слабость. Популярность среди женщинМиллионы женщин не поверили своим глазам, увидев обнаженный торс Путина на фотографиях с отдыха.В тайге, на лошади, голый по пояс!И не только в России. В Японии, например, Путин супер популярен среди местного женского населения.Имеет право. Тем более имея такой спортивный внешний вид.Первая машинаПервой машиной, которая у Путина появилась, был "Запорожец", который он выиграл в лотерею.Детство в коммуналкеПутин вырос в коммунальной квартире на три семьи, в простой рабочей семье. Лишениями это назвать трудно, потому что так жило большинство. Вряд ли он ощущал себя обделённым."Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью... Я жил как простой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь", - говорит Путин с гордостью.Родители его очень любили, а это самое главное для любого ребёнка. Он был третьим сыном. Первые два сына Путиных ушли из жизни в раннем детстве, старший - до войны, второй - в блокаду.Родители Путина поженились, когда им было по 17 лет. У его отца было шесть братьев, поэтому двоюродных родственников у президента немало.Чем лечится?Лекарства не любит. Предпочитает баню, мёд и массаж вместо таблеток. Известно, что Путин вакцинировался от коронавируса "Спутником V" в марте и апреле 2021 года, а осенью 2021 ревакцинировался "Спутником Лайт".Что любит естьПрезидент совершенно неприхотлив в еде. На завтрак - каша, мед, творог или омлет. Днём - рыба, мясо (предпочитает баранину). Очень любит овощи и разносолы. Чай пьет только зелёный. К мучному и сладкому равнодушен. Иногда ест мороженое.Для него делают специальный витаминный напиток, в который входят свёкла и хрен.Алкоголь практически не употребляет. На приемах Путину подают специальный напиток, состоящий из воды, лимонного сока и небольшого количества шампанского.Дедушка-поварДедушка Путина, Спиридон Иванович, был поваром, который работал у Ленина в Горках. Потом некоторое время был поваром Сталина.Что поёт и что читаетИграет на рояле и поёт песни: "Московские окна", "С чего начинается Родина?" И конечно, "город над вольной Невой, город нашей славы трудовой".Что любит слушатьЛюбимая певица - Хибла Герзмава, Златоглазая Волчица. Это не прозвище, а перевод её имени и фамилии с абхазского.Знаменитая оперная певица с уникальным сопрано. Гордость России.В мире сегодня только две певицы могут исполнить все четыре партии сопрано в опере Оффенбаха "Сказки Гофмана". Одна из них - Хибла Герзмава.Неоднократно выступала в Кремле по личному приглашению Путина.Любимые фильмы"Чапаев" братьев Васильевых, "Щит и меч" Владимира Басова, "Война и мир" Сергея Бондарчука.Как выяснилось, недавний сериал ВВС "Война и мир" Путин тоже смотрел и даже похвалил: "Мне кажется, они всё-таки смогли почувствовать и русскую душу, и глубину мысли Толстого".Из русских фильмов последних лет - "Викинг", "Движение вверх" и "Салют-7".Как отдыхает"Знаете, такая шутка есть, старая, с бородой. Но может, кто-то не знает, будет интересно. Вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "А я не напрягаюсь!"КПССПутин вступил в Коммунистическую партию, учась в университете и до сих пор не вышел из неё (!)КоллекционируетЭто к вопросу о том, что дарить на день рождения президенту России.Коллекционирует географические карты и почтовые марки со знаменитостями.Домашние питомцыПутин обожает собак. У него жили и живут несколько собак.Самая знаменитая, пожалуй, собака, подаренная японцами в благодарность за помощь России в восстановлении Японии после землетрясения и цунами.Это был щенок породы акито-ину (считается японским национальным достоянием) по кличке Юмэ ("Мечта").Болгарская овчарка Баффи подарена президентом Болгарии.Верный - щенок туркменской овчарки, подарен президентом Туркмении.И ещё один щенок, уже югославской овчарки, подарен президентом Сербии Вучичем.ТравмыОбщеизвестно, что Владимир Владимирович занимался дзюдо. Был чемпионом Ленинграда.В детстве пошел в секцию бокса, где ему сломали нос. Операцию делать не стали, срослось само.Занимался и самбо, и дзюдо. "Это не спорт, это философия жизни", - говорит Путин.ПлатовКличка в разведке была - Платов. Теперь так называется аэропорт Ростова-на-Дону. Это фамилия атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, который был участником и турецкой, и персидской войны, и конечно же, войны 1812 года.Как выбрал профессиюСначала Путин собирался в Академию гражданской авиации. Но потом окончательно решил стать разведчиком. А для начала - поступать на юридический факультет университета. Родители были категорически против."Ситуация у меня оказалась сложной. Отец очень властный человек был. Но я просто намертво стоял на своём. Сказал, что решил окончательно", - вспоминал Путин в одном из интервью.Если серьезноПутин национализировал 65 процентов нефтяной и 95 процентов газовой промышленности.Большой любитель статистики и взвешенных тщательно просчитанных решений.Афоризмы ПутинаУ Владимира Владимировича есть много высказываний, которые уже стали афоризмами житейской и политической мудрости.Самые, пожалуй, известные:"Границы России не заканчиваются нигде""Кто нас обидит, тому в течение трёх дней мало не покажется.""Простить террористов - это дело Бога. Мое дело - отправить их к нему.""Это не Россия находится между Западом и Востоком. Это Запад и Восток - слева и справа от России.""Ругаюсь матом на себя только. В России есть такой грех. Отмолим.""Американцы к чему ни прикоснутся, у них всюду Ливия получается.""Киев торгует русофобией... Больше товаров на Украине не осталось из-за развала промышленности.""Россия может встать с колен и как следует огреть"."Прямо в рай"Журнал "Нью-Йоркер" задавался вопросом:Почему в России так часто цитируют знаменитую фразу Путина "о русских, идущих прямо в рай и о том, что им не нужен мир, в котором не будет России"?Это высказывание цитируют и цитируют. И просят Путина объяснить.Он ответил на форуме "Валдай" на вопрос журналиста, сравнимо ли это утверждение с фразой "после нас хоть потоп"?"Речь шла о том, готовы ли мы и готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового поражения, для защиты себя, для защиты своих интересов... Да, в этой ситуации мы как бы ждём, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Но тогда агрессор должен знать, что возмездие неизбежно... И мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".Слова про "раскаяться не успеют" и вся эта фраза - отсылка к нескольким местам Святого писания, к учению Церкви и вообще концепциям православия.Это не впервые у Путина прозвучало что-то эсхатологическое, похожее на евангельские тексты.Святой ФранцискОн уже упоминал святого Франциска в разговоре со студентами. Отвечая на реплику о том, что он - "великий президент"."Мы все должны, на своём месте, как святой Франциск, ежедневно мотыжить участок, который нам Господом отведён. А величие или не величие - это потом. Будущие поколения определят". В общем, с президентом нам повезло. А нашим врагам нет!

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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