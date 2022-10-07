В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде - 07.10.2022 Украина.ру
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В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде
В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде - 07.10.2022 Украина.ру
В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде
Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру о том, как решить российско-украинский конфликт
2022-10-07T13:44
2022-10-07T13:44
новости
евгений федоров
украина
суд
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По мнению Федорова, всего есть два варианта разрешения украинского кризиса - восстановление границ или аналог развала Советского Союза. Мобилизацией, по его словам, Россия не решит задачу восстановления границ Отечества на период 1945-1991 годов. Для этого нужны идеологические и правовые позиции.Правовые позиции находятся на стороне России. Критики обвиняют Москву в нарушении международного права с присоединением четырех бывших регионов Украины к России. Федоров считает, что международное право - это и есть итоги Второй мировой войны. В послевоенные годы никакой Украины не существовало, а, следовательно, и из Советского Союза она вышла незаконно, как и произошло ее государственное образование. Эти факты, настаивает депутат, нужно подкрепить решением суда.
https://ukraina.ru/20221007/1039486753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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новости, евгений федоров, украина, суд
Новости, Евгений Федоров, Украина, Суд

В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде

13:44 07.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЕвгений Федоров
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру о том, как решить российско-украинский конфликт
По мнению Федорова, всего есть два варианта разрешения украинского кризиса - восстановление границ или аналог развала Советского Союза. Мобилизацией, по его словам, Россия не решит задачу восстановления границ Отечества на период 1945-1991 годов. Для этого нужны идеологические и правовые позиции.

"Каким образом нам решать эту проблему? Также, как и во всех предыдущих случаях мы ее решали за тысячелетнюю нашу историю. Любой военный конфликт решается, когда вы побеждаете идеологически и, в сегодняшнем измерении, в правовом смысле. То есть, в любом конфликте мы должны иметь твердые идеологические позиции и твердые правовые позиции", - сказал Федоров. - Никакую задачу мобилизацией мы не решим, если не подойдем идеологически и с позиции права.

Правовые позиции находятся на стороне России. Критики обвиняют Москву в нарушении международного права с присоединением четырех бывших регионов Украины к России. Федоров считает, что международное право - это и есть итоги Второй мировой войны. В послевоенные годы никакой Украины не существовало, а, следовательно, и из Советского Союза она вышла незаконно, как и произошло ее государственное образование. Эти факты, настаивает депутат, нужно подкрепить решением суда.
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:33
Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризисаРоссия восстановит границы, установленные по итогам Второй мировой войны, или произойдет аналог развала Советского Союза. Об этом сообщил депутат Госдумы России Евгений Федоров на пресс-конференции на тему: "Украина — наёмная армия НАТО", организованной изданием Украина.ру
 
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13:52Зеленский наносит превентивный удар
13:44В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде
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