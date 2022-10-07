https://ukraina.ru/20221007/1039487296.html

В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде

В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде - 07.10.2022 Украина.ру

В Госдуме предложили признать Украину незаконным государством в суде

Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру о том, как решить российско-украинский конфликт

2022-10-07T13:44

2022-10-07T13:44

2022-10-07T13:44

новости

евгений федоров

украина

суд

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По мнению Федорова, всего есть два варианта разрешения украинского кризиса - восстановление границ или аналог развала Советского Союза. Мобилизацией, по его словам, Россия не решит задачу восстановления границ Отечества на период 1945-1991 годов. Для этого нужны идеологические и правовые позиции.Правовые позиции находятся на стороне России. Критики обвиняют Москву в нарушении международного права с присоединением четырех бывших регионов Украины к России. Федоров считает, что международное право - это и есть итоги Второй мировой войны. В послевоенные годы никакой Украины не существовало, а, следовательно, и из Советского Союза она вышла незаконно, как и произошло ее государственное образование. Эти факты, настаивает депутат, нужно подкрепить решением суда.

https://ukraina.ru/20221007/1039486753.html

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новости, евгений федоров, украина, суд