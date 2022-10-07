Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса - 07.10.2022 Украина.ру
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Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса
Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса - 07.10.2022 Украина.ру
Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса
Россия восстановит границы, установленные по итогам Второй мировой войны, или произойдет аналог развала Советского Союза. Об этом сообщил депутат Госдумы России Евгений Федоров на пресс-конференции на тему: "Украина — наёмная армия НАТО", организованной изданием Украина.ру
2022-10-07T13:33
2022-10-07T13:33
новости
евгений федоров
украина
спецоперация
кризис
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Только через науку можно найти выход из любой ситуации. Сегодняшний конфликт - продолжение тысячелетней практики конкуренции наций, заявил Федоров. В истории человечества нет ничего, кроме войн в концентрированном виде. "Закончиться может или уничтожением нас, или восстановлением нашего Отечества в границах 1945 года. Других вариантов не существует", - сказал депутат.США давят конкурентов, как это происходило и в сотнях случаев, сказал Федоров. Проблема возникла из первой победы западного мира в 1917 году, затем победы 1991 года - Советский Союз был разрушен незаконно. Нынешний конфликт был предопределен, считает депутат.
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новости, евгений федоров, украина, спецоперация, кризис
Новости, Евгений Федоров, Украина, Спецоперация, кризис

Депутат Федоров назвал два варианта завершения украинского кризиса

13:33 07.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЕвгений Федоров
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Россия восстановит границы, установленные по итогам Второй мировой войны, или произойдет аналог развала Советского Союза. Об этом сообщил депутат Госдумы России Евгений Федоров на пресс-конференции на тему: "Украина — наёмная армия НАТО", организованной изданием Украина.ру
Только через науку можно найти выход из любой ситуации. Сегодняшний конфликт - продолжение тысячелетней практики конкуренции наций, заявил Федоров. В истории человечества нет ничего, кроме войн в концентрированном виде.
"Закончиться может или уничтожением нас, или восстановлением нашего Отечества в границах 1945 года. Других вариантов не существует", - сказал депутат.
США давят конкурентов, как это происходило и в сотнях случаев, сказал Федоров. Проблема возникла из первой победы западного мира в 1917 году, затем победы 1991 года - Советский Союз был разрушен незаконно. Нынешний конфликт был предопределен, считает депутат.
Голосование в городах России на референдумах о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 06:45
Фёдоров о референдумах: остановиться невозможноОстановиться уже невозможно, и Москва освободит все территории своего Отечества, которые агрессивны к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
 
НовостиЕвгений ФедоровУкраинаСпецоперациякризис
 
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