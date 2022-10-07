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Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении
Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении - 07.10.2022 Украина.ру
Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 октября в своем Telegram-канале заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину
2022-10-07T12:39
2022-10-07T12:39
2022-10-07T12:40
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"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", - говорится в посте.Накануне Минобороны РФ уже сообщало, что союзные силы освободили в ДНР деревню Зайцево.Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах в югу от Артемовска (Бахмута), который в свою очередь является важным транспортным узлом.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, ДНР, ЛНР, освобождение
Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении
12:39 07.10.2022 (обновлено: 12:40 07.10.2022)
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 октября в своем Telegram-канале заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину
"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", - говорится в посте.
Накануне Минобороны РФ уже сообщало, что союзные силы освободили в ДНР деревню Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах в югу от Артемовска (Бахмута), который в свою очередь является важным транспортным узлом.