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Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении

Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении - 07.10.2022 Украина.ру

Союзные силы освободили два населенных пункта на артемовском направлении

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 7 октября в своем Telegram-канале заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину

2022-10-07T12:39

2022-10-07T12:39

2022-10-07T12:40

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"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", - говорится в посте.Накануне Минобороны РФ уже сообщало, что союзные силы освободили в ДНР деревню Зайцево.Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах в югу от Артемовска (Бахмута), который в свою очередь является важным транспортным узлом.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, лнр, освобождение