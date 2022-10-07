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Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - 07.10.2022 Украина.ру
Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил глава города Александр Волга, пишет 7 октября РИА Новости
2022-10-07T10:08
2022-10-07T10:08
2022-10-07T11:00
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новости
военные
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энергодар
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«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодара в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — сказал он.Как пояснил Волга, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды — Днепра.Украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстреливать районы и города на севере Запорожья, наносят удары по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, военные, боевики, украина, спецоперация, энергодар, запорожская область
Запорожская АЭС, Новости, военные, Боевики, Украина, Спецоперация, Энергодар, Запорожская область
Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
10:08 07.10.2022 (обновлено: 11:00 07.10.2022)
Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил глава города Александр Волга, пишет 7 октября РИА Новости
«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодара в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — сказал он.
Как пояснил Волга, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды — Днепра.
«Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю», — подчеркнул Волга.
Украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстреливать районы и города на севере Запорожья, наносят удары по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.