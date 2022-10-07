Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - 07.10.2022 Украина.ру
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Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - 07.10.2022 Украина.ру
Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС
Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил глава города Александр Волга, пишет 7 октября РИА Новости
2022-10-07T10:08
2022-10-07T11:00
запорожская аэс
новости
военные
боевики
украина
спецоперация
энергодар
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«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодара в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — сказал он.Как пояснил Волга, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды — Днепра.Украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстреливать районы и города на севере Запорожья, наносят удары по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.
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запорожская аэс, новости, военные, боевики, украина, спецоперация, энергодар, запорожская область
Запорожская АЭС, Новости, военные, Боевики, Украина, Спецоперация, Энергодар, Запорожская область

Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС

10:08 07.10.2022 (обновлено: 11:00 07.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил глава города Александр Волга, пишет 7 октября РИА Новости
«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодара в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — сказал он.
Как пояснил Волга, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды — Днепра.

«Те боевые части, которые располагаются на охране самого города и ЗАЭС, всегда находятся в боевом состоянии, ведут наблюдение, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах атака или наступление практически сводится к нулю», — подчеркнул Волга.

Украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстреливать районы и города на севере Запорожья, наносят удары по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.
 
Запорожская АЭСНовостивоенныеБоевикиУкраинаСпецоперацияЭнергодарЗапорожская область
 
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