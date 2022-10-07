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Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС

Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС - 07.10.2022 Украина.ру

Глава Энергодара исключил возможность прорыва украинских боевиков к ЗАЭС

Прорыв украинских боевиков в направлении Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара невозможен, российские военные полностью контролируют ситуацию. Об этом заявил глава города Александр Волга, пишет 7 октября РИА Новости

2022-10-07T10:08

2022-10-07T10:08

2022-10-07T11:00

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«По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодара в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная», — сказал он.Как пояснил Волга, любые наступательные действия осложнены наличием водной преграды — Днепра.Украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстреливать районы и города на севере Запорожья, наносят удары по инфраструктуре, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные отбросили ВСУ от линии обороны на всех направлениях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская аэс, новости, военные, боевики, украина, спецоперация, энергодар, запорожская область