Кадыров поздравил Путина с юбилеем - 07.10.2022 Украина.ру
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Кадыров поздравил Путина с юбилеем
Кадыров поздравил Путина с юбилеем - 07.10.2022 Украина.ру
Кадыров поздравил Путина с юбилеем
Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием
2022-10-07T07:37
2022-10-07T07:42
владимир путин
кадыров
новости
юбилей
день рождения
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"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", - написал Кадыров.По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав.7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим "молиться о здравии" Путина в течение двух дней в честь его дня рождения.
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владимир путин, кадыров, новости, юбилей, день рождения
Владимир Путин, Кадыров, Новости, юбилей, день рождения

Кадыров поздравил Путина с юбилеем

07:37 07.10.2022 (обновлено: 07:42 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием
"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", - написал Кадыров.
По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав.

"Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией нашего великого государства!" - добавил Кадыров.

7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим "молиться о здравии" Путина в течение двух дней в честь его дня рождения.
 
Владимир ПутинКадыровНовостиюбилейдень рождения
 
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