https://ukraina.ru/20221007/1039467422.html

Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Кадыров поздравил Путина с юбилеем - 07.10.2022 Украина.ру

Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября в своем телеграм-канале поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием

2022-10-07T07:37

2022-10-07T07:37

2022-10-07T07:42

владимир путин

кадыров

новости

юбилей

день рождения

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"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", - написал Кадыров.По его словам, возглавив страну, которая была в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав.7 октября российский лидер празднует свой 70-летний юбилей. В этот день он займется рабочими вопросами, рассказывали в Кремле. Поздравления президента РФ от глав государств не предусмотрены протоколом, но они могут поздравить его. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим "молиться о здравии" Путина в течение двух дней в честь его дня рождения.

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владимир путин, кадыров, новости, юбилей, день рождения