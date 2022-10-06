https://ukraina.ru/20221006/1039439867.html

Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом

Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом - 06.10.2022 Украина.ру

Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом

Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, усердствуют Великобритания и США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-10-06T12:27

2022-10-06T12:27

2022-10-06T12:27

новости

захарова

сша

боевики

украина

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В Великобритании на военных базах при помощи инструкторов из других западных стран подготовили несколько тысяч украинских боевиков, сказала Захарова. По ее словам, таких же боевиков и на этих самых базах готовили перед госпереворотом в Киеве в 2013-2014 годах. "Потом они выдавали подготовленных экстремистов за гражданское общество: мирно протестующих, желающих воссоединить себя с некоей западной цивилизацией, и системно обученных именно на ведение боевых действий в условиях города. Вот на этих же сейчас базах готовятся боевики-экстремисты - те самые, которые убивают в течение многих лет своих сограждан, людей, которых они считают людьми второго сорта", - сказала Захарова. Киевский режим получает деньги для того, чтобы только не прекращались боевые действия, добавила Захарова.

https://ukraina.ru/20221005/1039402499.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, захарова, сша, боевики, украина