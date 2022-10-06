Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039439867.html
Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом
Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом - 06.10.2022 Украина.ру
Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом
Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, усердствуют Великобритания и США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-10-06T12:27
2022-10-06T12:27
новости
захарова
сша
боевики
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_eeb334004523288bb91a1578d47622a5.jpg
В Великобритании на военных базах при помощи инструкторов из других западных стран подготовили несколько тысяч украинских боевиков, сказала Захарова. По ее словам, таких же боевиков и на этих самых базах готовили перед госпереворотом в Киеве в 2013-2014 годах. "Потом они выдавали подготовленных экстремистов за гражданское общество: мирно протестующих, желающих воссоединить себя с некоей западной цивилизацией, и системно обученных именно на ведение боевых действий в условиях города. Вот на этих же сейчас базах готовятся боевики-экстремисты - те самые, которые убивают в течение многих лет своих сограждан, людей, которых они считают людьми второго сорта", - сказала Захарова. Киевский режим получает деньги для того, чтобы только не прекращались боевые действия, добавила Захарова.
https://ukraina.ru/20221005/1039402499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/02/1033550219_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5de1ee97428b071b60c16f8835509314.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, захарова, сша, боевики, украина
Новости, Захарова, США, Боевики, Украина

Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом

12:27 06.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, усердствуют Великобритания и США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
В Великобритании на военных базах при помощи инструкторов из других западных стран подготовили несколько тысяч украинских боевиков, сказала Захарова. По ее словам, таких же боевиков и на этих самых базах готовили перед госпереворотом в Киеве в 2013-2014 годах.
"Потом они выдавали подготовленных экстремистов за гражданское общество: мирно протестующих, желающих воссоединить себя с некоей западной цивилизацией, и системно обученных именно на ведение боевых действий в условиях города. Вот на этих же сейчас базах готовятся боевики-экстремисты - те самые, которые убивают в течение многих лет своих сограждан, людей, которых они считают людьми второго сорта", - сказала Захарова.
Киевский режим получает деньги для того, чтобы только не прекращались боевые действия, добавила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 11:45
"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
 
НовостиЗахароваСШАБоевикиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ Мультимедийная конференция “Украина - наёмная армия НАТО”
14:15Алексей Зубец: Россия в вопросе нефти случайно щелкнула по носу США, поэтому ей будут мстить на Украине
14:11В МИД РФ заявили, что США предпринимают попытки вытеснить Россию с европейского энергорынка
14:08Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры
13:57Как провести блицкриг и добиться победы: Ищенко о том, почему затягивается спецоперация на Украине. Видео
13:55ВСУ стянули к Северску и Торскому до 10 тысяч боевиков - Мирошник
13:53Алексей Мухин: Вполне вероятно, что нас ожидает полное разрушение человеческой цивилизации
13:39НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский
12:51Захарова обратилась к новым "клеветникам России"
12:50В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине
12:47Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на Украине
12:46За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу
12:39Народ Казахстана не отвечает за ошибки отдельных политиков - Мендкович
12:38Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
12:37Свадебный переполох: как женятся россияне перед отправкой на фронт
12:30На деле нейтралитет Австрии размывается - дипломат Тяпкин
12:27Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом
12:11Россия продолжит освобождать территории, занятые киевским режимом — Медведев
12:08Китайский блогер рассказал российским военкорам о западной лжи и ходе СВО. Видео
12:06Угроза на запорожской линии, обстрелы и угрозы. Главное на Украине на 12:00 6 октября
Лента новостейМолния