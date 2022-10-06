Захарова: украинских боевиков обучают на тех же базах, что и перед Майданом
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, усердствуют Великобритания и США. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
В Великобритании на военных базах при помощи инструкторов из других западных стран подготовили несколько тысяч украинских боевиков, сказала Захарова. По ее словам, таких же боевиков и на этих самых базах готовили перед госпереворотом в Киеве в 2013-2014 годах.
"Потом они выдавали подготовленных экстремистов за гражданское общество: мирно протестующих, желающих воссоединить себя с некоей западной цивилизацией, и системно обученных именно на ведение боевых действий в условиях города. Вот на этих же сейчас базах готовятся боевики-экстремисты - те самые, которые убивают в течение многих лет своих сограждан, людей, которых они считают людьми второго сорта", - сказала Захарова.
Киевский режим получает деньги для того, чтобы только не прекращались боевые действия, добавила Захарова.
Вчера, 11:45"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"