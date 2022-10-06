https://ukraina.ru/20221006/1039425072.html

Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть

Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть - 06.10.2022 Украина.ру

Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть

Москва может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Европейский Союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российскую топливо. Таким мнением поделился 5 октября Bloomberg

2022-10-06T07:25

2022-10-06T07:25

2022-10-06T07:28

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Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. По словам управляющего директора аналитической компании ClearView Energy Partners Кевина Бука, даже половина от указанного сокращения добычи может оказать немедленное давление на рынки.Сокращение производства — не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены".Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.Готовность ЕС ограничить цены совпала с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки.Вице-премьер Александр Новак ранее предупредил, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования. Также он не исключил, что если потолок цен на нефть будет введен, то это приведет к дальнейшему росту цен на сырье в мире.

https://ukraina.ru/20221005/1039391163.html

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нефть, цены, новости, сша, россия