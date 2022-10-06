https://ukraina.ru/20221006/1039422196.html

Главное на 6 октября: в России и в мире

Главное на 6 октября: в России и в мире - 06.10.2022 Украина.ру

Главное на 6 октября: в России и в мире

В Казахстане правящая партия проведет внеочередной съезд накануне президентских выборов, в Европе соберут "европейскую семью" государств, немецкие пилоты выходят на забастовку. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-10-06T05:45

2022-10-06T05:45

2022-10-06T05:45

новости

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РоссияПремьер-министр России Михаил Мишустин примет участие во II Каспийском экономическом форуме (КЭФ). Мероприятие состоится в инновационном центре "Сколково". На мероприятие пригласили представителей Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркмении. Участники форума обсудят вопросы сотрудничества в прикаспийском регионе.ЗарубежьеГлава МИД Греции Никос Дендиас посетит Украину. Об этом он сообщил во время выступления на парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам при обсуждении ратификации протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.В Казахстане правящая партия "Аманат" проведет внеочередной съезд накануне президентских выборов 20 ноября. Партия может выдвинуть кандидата в президенты. Процедура регистрации длится с 23 сентября по 21 октября. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сложил полномочия председателя партии, на его место избрали спикера нижней палаты казахстанского парламента Ерлана Кошанова.МирВ Праге состоится первая встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием лидеров 44 государств. Участники обсудят вопросы безопасности, энергетики и климата, экономики и миграции.На мероприятие пригласили представителей всех стран Евросоюза, стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ): Норвегия, Лихтенштейн, Исландия, Швейцария; а также Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция, Сербия и Великобритания.Ожидается участие представителей Грузии, Молдавии, Черногории и самопровозглашенного Косова (автономный край Косово и Метохия).В рамках саммита планируется встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Пилоты авиакомпании Eurowings (дочерняя компания немецкой Lufthansa) проведут 24-часовую забастовку. К забастовке призвали в профсоюзе пилотов и бортпроводников Vereinigung Cockpit. 2 сентября пилоты Lufthansa провели забастовку, из-за которой в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне отменили около 800 рейсов.Забастовка вызвана провалом переговоров по коллективному соглашению о заработной плате (MTV). Работники компании требуют сократить максимальное время полетов и увеличить периоды отдыха. Нынешний договор существует с 2015 года без каких-либо изменений.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости