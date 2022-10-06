https://ukraina.ru/20221006/1039399924.html

Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта

Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта - 06.10.2022 Украина.ру

Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта

Что происходит сейчас на Бериславском участке фронта, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-10-06T06:00

2022-10-06T06:00

2022-10-06T06:00

харьков

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военкор

эксперт

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Журналист заключил, что развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки. И если в ближайшее время ситуация не изменится, союзным силам придется просто отойти, чтобы не оказаться в окружении и не потерять людей."Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем. Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться", - сказал военкор.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, новости, военкор, эксперт