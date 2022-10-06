Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта - 06.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221006/1039399924.html
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта - 06.10.2022 Украина.ру
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
Что происходит сейчас на Бериславском участке фронта, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-10-06T06:00
2022-10-06T06:00
харьков
новости
военкор
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d8c5a6740b4a7d36b6b702ad6b0e4655.jpg
Журналист заключил, что развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки. И если в ближайшее время ситуация не изменится, союзным силам придется просто отойти, чтобы не оказаться в окружении и не потерять людей."Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем. Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться", - сказал военкор.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_a8c7332a15e4b1cd88c42f13f45e888e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
харьков, новости, военкор, эксперт
Харьков, Новости, военкор, эксперт

Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта

06:00 06.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Что происходит сейчас на Бериславском участке фронта, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

"Сегодня (интервью от 4 октября – ред.) поступила информация, что ВСУ заняли Дудчаны, несмотря на то, что был взорван мост через дамбу и там довольно широкая водная поверхность. Это не помогло, довольно оперативно ВСУ переправились, завязали бой, наши подразделения Дудчаны покинули. Это неприятно, потому что это был рубеж обороны по воде, который должен был долго держаться", - сказал Сапоньков.

Журналист заключил, что развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки. И если в ближайшее время ситуация не изменится, союзным силам придется просто отойти, чтобы не оказаться в окружении и не потерять людей.
"Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем. Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться", - сказал военкор.
Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
Роман Сапоньков интервью
Вчера, 05:06
Роман Сапоньков: Если не будет подкрепления и ротации, на Херсонском направлении нас ждет второй Изюм
 
ХарьковНовостивоенкорэксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца года
07:47В России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
07:45Не только Германия: Баширов рассказал, кто пострадал в Европе от диверсии на "Северных потоках"
07:45Политолог рассказал о "новой реальности" после расширения РФ
07:33"Политические фантазии": российский дипломат ответил на претензии Польши по репарациям
07:30"Мы подарили этот козырь": военкор Сапоньков назвал три варианта дальнейших действий ВСУ
07:26В России ускорят создание уникальной брони солдата будущего "Легионер"
07:25Bloomberg анонсировал ответ России на введение Западом потолка цен на нефть
07:15Журавлев о том, как РФ поступит с людьми, которые захотят остаться гражданами Украины в новых регионах
07:10Наплыв украинских беженцев доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты" - Suddeutsche Zeitung
07:00Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
06:45Военкор Сапоньков: противник просто обходит союзные войска
06:30Удары беспилотников и коррупция местных властей. Что происходит в Белой Церкви
06:30Херсон "Херсоном" назвала Екатерина Великая – Журавлев о том, почему РФ сохранит названия новых регионов
06:21"Эти полгода были тяжелыми, но в душе — Россия!" — глава поселка Веселое в Запорожье Владимир Мацак
06:15Политолог о том, как Россия начнет внедрять новые регионы в единое пространство со страной
06:14Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
06:03Петр Акопов: Россию надо готовить к тому, что война с НАТО на Украине продлится пару лет
06:00Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
05:55"Против нас воюет НАТО". С кем на самом деле борется Россия на Украине
Лента новостейМолния