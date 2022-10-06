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Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта - 06.10.2022 Украина.ру
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
Что происходит сейчас на Бериславском участке фронта, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-10-06T06:00
2022-10-06T06:00
2022-10-06T06:00
харьков
новости
военкор
эксперт
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Журналист заключил, что развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки. И если в ближайшее время ситуация не изменится, союзным силам придется просто отойти, чтобы не оказаться в окружении и не потерять людей."Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем. Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться", - сказал военкор.Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221005/1039384790.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьков, новости, военкор, эксперт
Военкор рассказал о происходящем на бериславском участке фронта
Что происходит сейчас на Бериславском участке фронта, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
"Сегодня (интервью от 4 октября – ред.) поступила информация, что ВСУ заняли Дудчаны, несмотря на то, что был взорван мост через дамбу и там довольно широкая водная поверхность. Это не помогло, довольно оперативно ВСУ переправились, завязали бой, наши подразделения Дудчаны покинули. Это неприятно, потому что это был рубеж обороны по воде, который должен был долго держаться", - сказал Сапоньков.
Журналист заключил, что развитие этого удара на бериславском участке в ближайшее время почти наверняка создаст кризис обороны Великой Александровки. И если в ближайшее время ситуация не изменится, союзным силам придется просто отойти, чтобы не оказаться в окружении и не потерять людей.
"Это будет громаднейший кризис и катастрофа сродни харьковской, то есть, это будет оставлен весь север Херсонской области по правому берегу. Нас прижмут к Днепру, и мы оттуда тоже уйдем. Очень хочется надеяться, что до этого не дойдет, и что сейчас все-таки произойдет перегруппировка, потому что такой сценарий должны были просчитывать в Генштабе и к нему готовиться", - сказал военкор.
Полностью интервью с Романом Сапоньковым можно прочитать здесь: