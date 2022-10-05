ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие - 05.10.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие - 05.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие
Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом 5 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-10-05T14:33
2022-10-05T14:33
новости
всу
донецк
обстрелы
нато
снаряды
гаубицы
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Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Именно такой миллиметр у дальнобойных гаубиц M-777, поставляемых Киеву США. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".ВСУ не первый раз бьют по мирным населенным пунктам Донбасса. В СЦКК регулярно сообщают о погибших и раненых в результате подобных обстрелов. Есть жертвы и в этот раз."Украинские войска в эти минуты ведут обстрелы четырех районов Донецка, в кировском районе погибли два человека. Украинские военные намеренно наносят удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.
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новости, всу, донецк, обстрелы, нато, снаряды, гаубицы
Новости, ВСУ, Донецк, обстрелы, НАТО, снаряды, гаубицы

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие

14:33 05.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Донецка украинскими войсками
Последствия обстрелов Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом 5 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – Ред.) по направлению: 13.18 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Именно такой миллиметр у дальнобойных гаубиц M-777, поставляемых Киеву США. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
ВСУ не первый раз бьют по мирным населенным пунктам Донбасса. В СЦКК регулярно сообщают о погибших и раненых в результате подобных обстрелов. Есть жертвы и в этот раз.
"Украинские войска в эти минуты ведут обстрелы четырех районов Донецка, в кировском районе погибли два человека. Украинские военные намеренно наносят удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
13:25
Песков ответил, будет ли СВО переформатирована в контртеррористическую операциюПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) не принималось. Это прерогатива Верховного главнокомандующего. Такое заявление он сделал 5 октября
 
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