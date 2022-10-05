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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие - 05.10.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами, есть погибшие

Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом 5 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2022-10-05T14:33

2022-10-05T14:33

2022-10-05T14:33

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Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Именно такой миллиметр у дальнобойных гаубиц M-777, поставляемых Киеву США. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".ВСУ не первый раз бьют по мирным населенным пунктам Донбасса. В СЦКК регулярно сообщают о погибших и раненых в результате подобных обстрелов. Есть жертвы и в этот раз."Украинские войска в эти минуты ведут обстрелы четырех районов Донецка, в кировском районе погибли два человека. Украинские военные намеренно наносят удары по инфраструктурным объектам Донецка, которые включены в программу восстановления", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.В среду, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также об образовании соответствующих субъектов РФ.

https://ukraina.ru/20221005/1039405856.html

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новости, всу, донецк, обстрелы, нато, снаряды, гаубицы