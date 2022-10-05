СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Австрия предложила провести на ее территории переговоры по Украине, Вена готова поддерживать связь с РФ. Такое сообщение 5 октября со ссылкой на местные СМИ публикует РИА Новости
Заголовки украинской прессы последние недели активно озвучивают проукраинскую позицию Вены. В частности, есть сообщение о том, что Австрия осудила проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, а также появлялись публикации о том, что австрийцы передали украинцам коммунальную технику и в ближайшее время построят на украинской территории новые медучреждения.
Между тем, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в сентябре заявил, что конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы и напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.
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