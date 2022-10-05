СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине
СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине - 05.10.2022 Украина.ру
СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине
Австрия предложила провести на ее территории переговоры по Украине, Вена готова поддерживать связь с РФ. Такое сообщение 5 октября со ссылкой на местные СМИ публикует РИА Новости
2022-10-05T09:56
2022-10-05T09:56
австрия
украина
россия
переговоры
новости
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Заголовки украинской прессы последние недели активно озвучивают проукраинскую позицию Вены. В частности, есть сообщение о том, что Австрия осудила проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, а также появлялись публикации о том, что австрийцы передали украинцам коммунальную технику и в ближайшее время построят на украинской территории новые медучреждения.Между тем, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в сентябре заявил, что конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы и напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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австрия, украина, россия, переговоры, новости
Австрия, Украина, Россия, переговоры, Новости

СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине

09:56 05.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Австрия предложила провести на ее территории переговоры по Украине, Вена готова поддерживать связь с РФ. Такое сообщение 5 октября со ссылкой на местные СМИ публикует РИА Новости
Заголовки украинской прессы последние недели активно озвучивают проукраинскую позицию Вены. В частности, есть сообщение о том, что Австрия осудила проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, а также появлялись публикации о том, что австрийцы передали украинцам коммунальную технику и в ближайшее время построят на украинской территории новые медучреждения.
Между тем, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в сентябре заявил, что конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы и напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
09:40
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на УкраинеОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
 
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