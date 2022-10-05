https://ukraina.ru/20221005/1039396041.html

СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине

СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине - 05.10.2022 Украина.ру

СМИ: Австрия предложила взять на себя переговоры по Украине

Австрия предложила провести на ее территории переговоры по Украине, Вена готова поддерживать связь с РФ. Такое сообщение 5 октября со ссылкой на местные СМИ публикует РИА Новости

2022-10-05T09:56

2022-10-05T09:56

2022-10-05T09:56

австрия

украина

россия

переговоры

новости

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Заголовки украинской прессы последние недели активно озвучивают проукраинскую позицию Вены. В частности, есть сообщение о том, что Австрия осудила проведение референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ, а также появлялись публикации о том, что австрийцы передали украинцам коммунальную технику и в ближайшее время построят на украинской территории новые медучреждения.Между тем, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в сентябре заявил, что конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы и напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.

https://ukraina.ru/20221005/1039395037.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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австрия, украина, россия, переговоры, новости