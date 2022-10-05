"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг - 05.10.2022 Украина.ру
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"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг
"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг - 05.10.2022 Украина.ру
"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг
Мобилизованные из Ростовской области, прибывшие в Донецк для обучения на местном полигоне, рассказали РИА Новости, что рады были получить повестку в армию и отправиться исполнять свой долг
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:42
новости
донецк
мобилизация
ростовская область
спецоперация
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Двадцатипятилетний Владимир Свиридов из Новочерскасска сообщил, что служил в армии восемь лет назад, на "гражданке" был водителем, потом токарем. Его определили в разведку."Я ее (повестку) ждал, очень ждал. Надо защищать Родину, вернёмся тогда с победой. Кормят хорошо, стреляю метко, домой не хочу… Будем побеждать", - рассказал он.Тридцатилетний Евгений до мобилизации работал оператором станков. Повестка о призыве по частичной мобилизации пришла ему домой. Сейчас его назначили разведчиком-гранатометчиком."Прятаться не собирался", - говорит он, хотя и признаётся, что в семье переживают.Ровесник Евгения Максим из города Шахты был администратором отеля. Сейчас — рядовой, разведчик-снайпер."Настроение боевое. Родина в опасности, надо защищать", — сообщил Максим.Еще один мобилизованный, Андрей из станицы Заплавской Ростовской области, работал на производстве алюминиевых банок. Его призвали и теперь он учится на пулеметчика. Утверждает, что "инструкторы хорошие, обучают замечательно"."Мне очень нравится, очень интересно. Ведь мы прикрываем бойцов, которые идут впереди. Постараемся не оплошать", — заметил Андрей.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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новости, донецк, мобилизация, ростовская область, спецоперация
Новости, Донецк, мобилизация, Ростовская область, Спецоперация

"Надо защищать Родину": в Донецке мобилизованные ростовчане заявили, что рады исполнять свой долг

09:35 05.10.2022 (обновлено: 09:42 05.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Мобилизованные из Ростовской области, прибывшие в Донецк для обучения на местном полигоне, рассказали РИА Новости, что рады были получить повестку в армию и отправиться исполнять свой долг
Двадцатипятилетний Владимир Свиридов из Новочерскасска сообщил, что служил в армии восемь лет назад, на "гражданке" был водителем, потом токарем. Его определили в разведку.
"Я ее (повестку) ждал, очень ждал. Надо защищать Родину, вернёмся тогда с победой. Кормят хорошо, стреляю метко, домой не хочу… Будем побеждать", - рассказал он.
Тридцатилетний Евгений до мобилизации работал оператором станков. Повестка о призыве по частичной мобилизации пришла ему домой. Сейчас его назначили разведчиком-гранатометчиком.
"Прятаться не собирался", - говорит он, хотя и признаётся, что в семье переживают.
Ровесник Евгения Максим из города Шахты был администратором отеля. Сейчас — рядовой, разведчик-снайпер.
"Настроение боевое. Родина в опасности, надо защищать", — сообщил Максим.
Еще один мобилизованный, Андрей из станицы Заплавской Ростовской области, работал на производстве алюминиевых банок. Его призвали и теперь он учится на пулеметчика. Утверждает, что "инструкторы хорошие, обучают замечательно".
"Мне очень нравится, очень интересно. Ведь мы прикрываем бойцов, которые идут впереди. Постараемся не оплошать", — заметил Андрей.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
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