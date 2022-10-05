Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС - 05.10.2022 Украина.ру
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Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС
Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС - 05.10.2022 Украина.ру
Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС
Киевский режим может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-05T07:38
2022-10-05T07:38
новости
украина
россия
запорожье
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По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды."Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.
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Новости, Украина, Россия, Запорожье

Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС

07:38 05.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Величкин / Перейти в фотобанкДнепрогэс на Украине
Днепрогэс на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Сергей Величкин
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Киевский режим может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
"В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию", — отметил Рогов.
По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
"Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.
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