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Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС

Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС - 05.10.2022 Украина.ру

Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭС

Киевский режим может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-05T07:38

2022-10-05T07:38

2022-10-05T07:38

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По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды."Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час", — подчеркнул Рогов.

https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

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2022

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новости, украина, россия, запорожье