https://ukraina.ru/20221004/1039365174.html

Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины

Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины - 04.10.2022 Украина.ру

Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил киевские власти в военных провокациях на белорусско-украинской границе. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности государства 4 октября, передает агентство БелТА

2022-10-04T12:52

2022-10-04T12:52

2022-10-04T12:52

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Украинские власти переживают, как бы Минск не вступил в военные действия. Однако в то же время Киев ведет постоянную разведку, нарушает государственную границу беспилотниками, рассказал глава белорусского государства. Литва и Польша усиливают вооружённые силы у границы с Белоруссией, добавил Лукашенко. В Литве в 15 километрах от белорусской границы проводят боевую подготовку военнослужащих на полигоне Пабраде. В Польше формируют новую механизированную дивизию, кадровые бригады территориальной обороны.Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.

https://ukraina.ru/20221004/1039364326.html

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2022

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новости, украина, польша, литва, лукашенко, провокации