Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины - 04.10.2022 Украина.ру
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Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины
Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины - 04.10.2022 Украина.ру
Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил киевские власти в военных провокациях на белорусско-украинской границе. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности государства 4 октября, передает агентство БелТА
2022-10-04T12:52
2022-10-04T12:52
новости
украина
польша
литва
лукашенко
провокации
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Украинские власти переживают, как бы Минск не вступил в военные действия. Однако в то же время Киев ведет постоянную разведку, нарушает государственную границу беспилотниками, рассказал глава белорусского государства. Литва и Польша усиливают вооружённые силы у границы с Белоруссией, добавил Лукашенко. В Литве в 15 километрах от белорусской границы проводят боевую подготовку военнослужащих на полигоне Пабраде. В Польше формируют новую механизированную дивизию, кадровые бригады территориальной обороны.Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.
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новости, украина, польша, литва, лукашенко, провокации
Новости, Украина, Польша, Литва, Лукашенко, провокации

Лукашенко сообщил о военных провокациях со стороны Украины

12:52 04.10.2022
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил киевские власти в военных провокациях на белорусско-украинской границе. Об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности государства 4 октября, передает агентство БелТА
Украинские власти переживают, как бы Минск не вступил в военные действия. Однако в то же время Киев ведет постоянную разведку, нарушает государственную границу беспилотниками, рассказал глава белорусского государства.
"Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - сообщил Лукашенко.
Литва и Польша усиливают вооружённые силы у границы с Белоруссией, добавил Лукашенко. В Литве в 15 километрах от белорусской границы проводят боевую подготовку военнослужащих на полигоне Пабраде. В Польше формируют новую механизированную дивизию, кадровые бригады территориальной обороны.
Белоруссия готова дать адекватный ответ в случае провокаций с украинской стороны, сказал ранее в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ. Белоруссия будет исполнять свои союзнические обязательства, обеспечивая прикрытие российских войск на своем направлении, отметил он.
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