https://ukraina.ru/20221004/1039358299.html

"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции

"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции - 04.10.2022 Украина.ру

"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции

В музыкальном сервисе "Яндекс Музыка" появилось множество украинских песен с нацистскими призывами, матом и русофобским содержанием. Сервис не планирует их удалять, сообщает 4 октября телеграм-канал Readovka

2022-10-04T11:35

2022-10-04T11:35

2022-10-04T11:35

новости

русофобия

песни

яндекс

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/65/1018666501_0:223:3068:1948_1920x0_80_0_0_5fa52027c65ffc7224cea61b8c5eeb76.jpg.webp

По информации канала, топ-менеджеры компании выехали из России, а нынешнее руководство "Яндекс Музыки" отказывается работать на территории Донбасса.Среди песен, которые появились на платформе: "Батько наш Бандера" (отец наш Бандера – ред.), скандально известный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина"(ой, на лугу красная калина – ред.), который стал неофициальным символом украинской теробороны, когда в начале СВО музыкант Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс") исполнил его в Киеве с оружием в руках, "Русский военный корабль", песни с откровенно нацистскими призывами к уничтожению людей по национальности.Ранее в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.В интервью Украина.ру председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко заявил, что "Яндекс" "ментально загнан", и многое, что там происходит, никем не контролируется.

https://ukraina.ru/20220930/1039264257.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русофобия, песни, яндекс, музыка