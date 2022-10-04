"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции - 04.10.2022 Украина.ру
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"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции - 04.10.2022 Украина.ру
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
В музыкальном сервисе "Яндекс Музыка" появилось множество украинских песен с нацистскими призывами, матом и русофобским содержанием. Сервис не планирует их удалять, сообщает 4 октября телеграм-канал Readovka
2022-10-04T11:35
2022-10-04T11:35
новости
русофобия
песни
яндекс
музыка
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По информации канала, топ-менеджеры компании выехали из России, а нынешнее руководство "Яндекс Музыки" отказывается работать на территории Донбасса.Среди песен, которые появились на платформе: "Батько наш Бандера" (отец наш Бандера – ред.), скандально известный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина"(ой, на лугу красная калина – ред.), который стал неофициальным символом украинской теробороны, когда в начале СВО музыкант Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс") исполнил его в Киеве с оружием в руках, "Русский военный корабль", песни с откровенно нацистскими призывами к уничтожению людей по национальности.Ранее в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.В интервью Украина.ру председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко заявил, что "Яндекс" "ментально загнан", и многое, что там происходит, никем не контролируется.
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новости, русофобия, песни, яндекс, музыка
Новости, Русофобия, песни, Яндекс, музыка

"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции

11:35 04.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис интернет-компании Яндекс в Москве
Офис интернет-компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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В музыкальном сервисе "Яндекс Музыка" появилось множество украинских песен с нацистскими призывами, матом и русофобским содержанием. Сервис не планирует их удалять, сообщает 4 октября телеграм-канал Readovka
По информации канала, топ-менеджеры компании выехали из России, а нынешнее руководство "Яндекс Музыки" отказывается работать на территории Донбасса.
Среди песен, которые появились на платформе: "Батько наш Бандера" (отец наш Бандера – ред.), скандально известный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина"(ой, на лугу красная калина – ред.), который стал неофициальным символом украинской теробороны, когда в начале СВО музыкант Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс") исполнил его в Киеве с оружием в руках, "Русский военный корабль", песни с откровенно нацистскими призывами к уничтожению людей по национальности.
Ранее в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.
В интервью Украина.ру председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко заявил, что "Яндекс" "ментально загнан", и многое, что там происходит, никем не контролируется.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:42
Чем, как не расизмом, является русофобия? - ПутинПрезидент РФ Владимир Путин объяснил причинцы русофобии Запада
 
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Заголовок открываемого материала
11:39Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с Путиным
11:35"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
11:13Арестович обвинил студентов Киево-Могилянской академии в феминизме и неомарксизме, но пришлось извиниться
11:00Сенаторы приняли в состав РФ четыре бывших региона Украины
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10:51"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"
10:37Зайти-то мы можем. Военный эксперт о том, когда Россия вторгнется на Западную Украину
10:34Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины
10:25"Не рыдал": Ургант осадил Потапа за клевету
10:22The American Conservative: Китай не отвернулся от России, несмотря на её трудности
09:49Что будет с долларом? Новые прогнозы на рынке валют
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09:00Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы
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