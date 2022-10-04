https://ukraina.ru/20221004/1039358299.html
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции - 04.10.2022 Украина.ру
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
В музыкальном сервисе "Яндекс Музыка" появилось множество украинских песен с нацистскими призывами, матом и русофобским содержанием. Сервис не планирует их удалять, сообщает 4 октября телеграм-канал Readovka
2022-10-04T11:35
2022-10-04T11:35
2022-10-04T11:35
новости
русофобия
песни
яндекс
музыка
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По информации канала, топ-менеджеры компании выехали из России, а нынешнее руководство "Яндекс Музыки" отказывается работать на территории Донбасса.Среди песен, которые появились на платформе: "Батько наш Бандера" (отец наш Бандера – ред.), скандально известный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина"(ой, на лугу красная калина – ред.), который стал неофициальным символом украинской теробороны, когда в начале СВО музыкант Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс") исполнил его в Киеве с оружием в руках, "Русский военный корабль", песни с откровенно нацистскими призывами к уничтожению людей по национальности.Ранее в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.В интервью Украина.ру председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко заявил, что "Яндекс" "ментально загнан", и многое, что там происходит, никем не контролируется.
https://ukraina.ru/20220930/1039264257.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/65/1018666501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ed907c1c3926047e6fd9a25e642bf1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русофобия, песни, яндекс, музыка
"Яндекс Музыка" отказывается удалять антироссийские композиции
В музыкальном сервисе "Яндекс Музыка" появилось множество украинских песен с нацистскими призывами, матом и русофобским содержанием. Сервис не планирует их удалять, сообщает 4 октября телеграм-канал Readovka
По информации канала, топ-менеджеры компании выехали из России, а нынешнее руководство "Яндекс Музыки" отказывается работать на территории Донбасса.
Среди песен, которые появились на платформе: "Батько наш Бандера" (отец наш Бандера – ред.), скандально известный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина"(ой, на лугу красная калина – ред.), который стал неофициальным символом украинской теробороны, когда в начале СВО музыкант Андрей Хлывнюк (фронтмен группы "Бумбокс") исполнил его в Киеве с оружием в руках, "Русский военный корабль", песни с откровенно нацистскими призывами к уничтожению людей по национальности.
Ранее в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.
В интервью Украина.ру председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко заявил, что "Яндекс" "ментально загнан", и многое, что там происходит, никем не контролируется.