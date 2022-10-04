"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию" - 04.10.2022 Украина.ру
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"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"
"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию" - 04.10.2022 Украина.ру
"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"
Американский бизнесмен Илон Маск, который накануне вызвал бурные дискуссии в международном интернет-пространстве своей публикацией об Украине, попытался сгладить конфликт, подчеркнув, что он пожертвовал на поддержку Киева большую сумму денег. Об этом он написал в своем Twitter 4 октября
2022-10-04T10:51
2022-10-04T10:51
новости
илон маск
демарш
украина
оправдание
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Маск отметил, что "попытка возврата Крыма" будет означать множество смертей, вероятное поражение Украины и угрозу ядерного конфликта. По мнению Маска, это будет "ужасно".Бизнесмен написал свой твитт в ответ на обвинение в "пророссийской" позиции. В таких взглядах его обвинил американский продюсер и сценарист Дэвид Сакс.Накануне скандал разгорелся вокруг публикации Маска, в которой он предложил провести повторный референдум на освобожденных территориях под наблюдением ООН, "отдать" Крым России и предоставить Украине нейтральный статус.
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новости, илон маск, демарш, украина, оправдание
Новости, Илон Маск, демарш, Украина, оправдание

"Очевидно, что мы за Украину": Илон Маск попытался оправдаться за "пророссийскую позицию"

10:51 04.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Американский бизнесмен Илон Маск, который накануне вызвал бурные дискуссии в международном интернет-пространстве своей публикацией об Украине, попытался сгладить конфликт, подчеркнув, что он пожертвовал на поддержку Киева большую сумму денег. Об этом он написал в своем Twitter 4 октября

Затраты SpaceX (компания Маска – ред.) на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России - 0 млн долларов. Понятно, что мы за Украину.

Маск отметил, что "попытка возврата Крыма" будет означать множество смертей, вероятное поражение Украины и угрозу ядерного конфликта. По мнению Маска, это будет "ужасно".
Бизнесмен написал свой твитт в ответ на обвинение в "пророссийской" позиции. В таких взглядах его обвинил американский продюсер и сценарист Дэвид Сакс.
Накануне скандал разгорелся вокруг публикации Маска, в которой он предложил провести повторный референдум на освобожденных территориях под наблюдением ООН, "отдать" Крым России и предоставить Украине нейтральный статус.
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