Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных
Всех военнослужащих России отличает высокий патриотизм, твердость духа и настрой на победу, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров
"По долгу своей работы я посещаю различные воинские подразделения ЛНР. В коллективных беседах и частных разговорах с единоверцами в разных родах войск хочу отметить непоколебимость, неугасаемый боевой дух и решительность российских военнослужащих. Эти ребята настроены только на победу", - сказал муфтий ЛНР.
Он отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".
"Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.