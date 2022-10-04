Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных - 04.10.2022 Украина.ру
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Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных
Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных - 04.10.2022 Украина.ру
Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных
Всех военнослужащих России отличает высокий патриотизм, твердость духа и настрой на победу, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров
2022-10-04T08:54
2022-10-04T08:54
новости
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Он отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен"."Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.
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Новости, муфтий, ЛНР

Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных

08:54 04.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Всех военнослужащих России отличает высокий патриотизм, твердость духа и настрой на победу, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров

"По долгу своей работы я посещаю различные воинские подразделения ЛНР. В коллективных беседах и частных разговорах с единоверцами в разных родах войск хочу отметить непоколебимость, неугасаемый боевой дух и решительность российских военнослужащих. Эти ребята настроены только на победу", - сказал муфтий ЛНР.

Он отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".
"Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.
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