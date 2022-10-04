https://ukraina.ru/20221004/1039349007.html

Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных

Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных - 04.10.2022 Украина.ру

Муфтий ЛНР рассказал о состоянии духа российских военных

Всех военнослужащих России отличает высокий патриотизм, твердость духа и настрой на победу, заявил РИА Новости председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

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Он отметил, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен"."Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.

https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, муфтий, лнр