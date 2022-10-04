Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
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Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
В ходе спецоперации проявились системные проблемы российской армии, которые привели к отступлению из Балаклеи, Купянска, Изюма в Харьковской области и Красного Лимана (ДНР). Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-10-04T05:00
2022-10-04T05:00
новости
спецоперация
рожин
харьковская область
красный лиман
рамзан кадыров
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Отвечая на вопрос издания о справедливости обвинений главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который, по словам Кадырова, несёт ответственность за оставление Красного Лимана, он сказал, что не может кого-либо обвинять или защищать, поскольку не знает, кто непосредственно командовал обороной города.Говоря о причинах отступления союзных сил, Рожин указал "недостаточно организованную оборону", "недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника" и "ошибки в расположении резервов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, рожин, харьковская область, красный лиман, рамзан кадыров
Новости, Спецоперация, Рожин, Харьковская область, Красный Лиман, Рамзан Кадыров

Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана

05:00 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ходе спецоперации проявились системные проблемы российской армии, которые привели к отступлению из Балаклеи, Купянска, Изюма в Харьковской области и Красного Лимана (ДНР). Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Отвечая на вопрос издания о справедливости обвинений главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который, по словам Кадырова, несёт ответственность за оставление Красного Лимана, он сказал, что не может кого-либо обвинять или защищать, поскольку не знает, кто непосредственно командовал обороной города.
Понимают, что Украина не вернётся? Чего боятся в Красном Лимане - спецрепортаж
19 сентября, 17:41
"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. ВидеоКорреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который в данный момент находится в Красном Лимане Донецкой области, узнал у местных жителей, что ВСУ творили в городе до прихода ВС РФ.
Говоря о причинах отступления союзных сил, Рожин указал "недостаточно организованную оборону", "недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника" и "ошибки в расположении резервов".

Эти проблемы на поверхности и приводят к таким результатам. Частичная мобилизация – это и есть первая реакция государственной машины на эти системные проблемы, проявившиеся в ходе СВО

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияРожинХарьковская областьКрасный ЛиманРамзан Кадыров
 
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