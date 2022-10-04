https://ukraina.ru/20221004/1039310618.html

Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана

Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру

Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана

В ходе спецоперации проявились системные проблемы российской армии, которые привели к отступлению из Балаклеи, Купянска, Изюма в Харьковской области и Красного Лимана (ДНР). Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-10-04T05:00

2022-10-04T05:00

2022-10-04T05:00

новости

спецоперация

рожин

харьковская область

красный лиман

рамзан кадыров

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Отвечая на вопрос издания о справедливости обвинений главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который, по словам Кадырова, несёт ответственность за оставление Красного Лимана, он сказал, что не может кого-либо обвинять или защищать, поскольку не знает, кто непосредственно командовал обороной города.Говоря о причинах отступления союзных сил, Рожин указал "недостаточно организованную оборону", "недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника" и "ошибки в расположении резервов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038877134.html

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новости, спецоперация, рожин, харьковская область, красный лиман, рамзан кадыров