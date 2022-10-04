https://ukraina.ru/20221004/1039310618.html
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана - 04.10.2022 Украина.ру
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
В ходе спецоперации проявились системные проблемы российской армии, которые привели к отступлению из Балаклеи, Купянска, Изюма в Харьковской области и Красного Лимана (ДНР). Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-10-04T05:00
2022-10-04T05:00
2022-10-04T05:00
новости
спецоперация
рожин
харьковская область
красный лиман
рамзан кадыров
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Отвечая на вопрос издания о справедливости обвинений главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, который, по словам Кадырова, несёт ответственность за оставление Красного Лимана, он сказал, что не может кого-либо обвинять или защищать, поскольку не знает, кто непосредственно командовал обороной города.Говоря о причинах отступления союзных сил, Рожин указал "недостаточно организованную оборону", "недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника" и "ошибки в расположении резервов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038877134.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, рожин, харьковская область, красный лиман, рамзан кадыров
Новости, Спецоперация, Рожин, Харьковская область, Красный Лиман, Рамзан Кадыров
Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
В ходе спецоперации проявились системные проблемы российской армии, которые привели к отступлению из Балаклеи, Купянска, Изюма в Харьковской области и Красного Лимана (ДНР). Об этом рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин