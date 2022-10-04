Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России - 04.10.2022 Украина.ру
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Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России
Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России - 04.10.2022 Украина.ру
Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России
В сентябре президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Каким образом это скажется на экономике страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T04:15
2022-10-04T04:15
новости
депутат
евгений федоров
мобилизация
экономика
россия
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Он пояснил, что сотрудники критических областей – промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства – имеют бронь, а значит на этих сферах мобилизация не скажется. В то же время Фёдоров подчеркнул, что мобилизация – формирование серьезного подхода к жизни Отечества."И это, в свою очередь, создает условия для реформ, которые резко улучшат экономику нашей страны, а именно - реформ, связанных с укреплением суверенитета в экономических делах. То есть, укрепления суверенитета в рублевой системе, в экономической, формирование национальных инвестиций, что, в свою очередь, резко даст толчок экономике", - резюмировал он.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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новости, депутат, евгений федоров, мобилизация, экономика, россия
Новости, депутат, Евгений Федоров, мобилизация, экономика, Россия

Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России

04:15 04.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЕвгений Федоров
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В сентябре президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Каким образом это скажется на экономике страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Это не критично, потому что, в принципе, она (мобилизация – ред.) очень незначительная: 300 тысяч на такую страну – это 1% от числа тех, кто подлежит мобилизации. Это частичная мобилизация, один процент - и в целом по экономике просто произойдет замещение", - сказал депутат.
Он пояснил, что сотрудники критических областей – промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства – имеют бронь, а значит на этих сферах мобилизация не скажется. В то же время Фёдоров подчеркнул, что мобилизация – формирование серьезного подхода к жизни Отечества.
"И это, в свою очередь, создает условия для реформ, которые резко улучшат экономику нашей страны, а именно - реформ, связанных с укреплением суверенитета в экономических делах. То есть, укрепления суверенитета в рублевой системе, в экономической, формирование национальных инвестиций, что, в свою очередь, резко даст толчок экономике", - резюмировал он.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостидепутатЕвгений ФедоровмобилизацияэкономикаРоссия
 
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