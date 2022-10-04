https://ukraina.ru/20221004/1039306918.html

Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России

Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России - 04.10.2022 Украина.ру

Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России

В сентябре президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Каким образом это скажется на экономике страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-04T04:15

2022-10-04T04:15

2022-10-04T04:15

новости

депутат

евгений федоров

мобилизация

экономика

россия

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Он пояснил, что сотрудники критических областей – промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства – имеют бронь, а значит на этих сферах мобилизация не скажется. В то же время Фёдоров подчеркнул, что мобилизация – формирование серьезного подхода к жизни Отечества."И это, в свою очередь, создает условия для реформ, которые резко улучшат экономику нашей страны, а именно - реформ, связанных с укреплением суверенитета в экономических делах. То есть, укрепления суверенитета в рублевой системе, в экономической, формирование национальных инвестиций, что, в свою очередь, резко даст толчок экономике", - резюмировал он.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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2022

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новости, депутат, евгений федоров, мобилизация, экономика, россия