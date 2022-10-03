Лавров сравнил США с Гитлером
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Соединенные Штаты Америки действуют в отношении России также, как Адольф Гитлер в отношении СССР, заявил на пленарном заседании Госдумы глава МИД России Сергей Лавров 3 октября
Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент войны с Россией, так же как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что вхождение новых территорий в состав России стало логическим продолжением воссоединения русских земель. Этот процесс, по его словам, был начат в 2014 году при возвращении Крыма и Севастополя.
Этот процесс (вхождение четырех регионов в состав РФ - прим. ТАСС) стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатого с возвращения в РФ Республики Крым и город Севастополя в 2014 году.
15:00"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от СШАРоссия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях