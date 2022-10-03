Лавров сравнил США с Гитлером

"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях