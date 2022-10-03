"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США
15:00 03.10.2022 (обновлено: 15:03 03.10.2022)
Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
"Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам", - сказал Лавров
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами территорий о принятии регионов в состав России.