"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США - 03.10.2022 Украина.ру
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"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США
"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США - 03.10.2022 Украина.ру
"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США
Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
2022-10-03T15:00
2022-10-03T15:03
новости
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Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами территорий о принятии регионов в состав России.
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новости, сергей лавров, россия, сша
Новости, Сергей Лавров, Россия, США

"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США

15:00 03.10.2022 (обновлено: 15:03 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВнеплановое пленарное заседание Госдумы РФ
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
"Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам", - сказал Лавров

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами территорий о принятии регионов в состав России.
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Вчера, 15:53
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