"Защищает границы и народ": Лавров назвал отличие России от США

"Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам", - сказал Лавров



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.