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Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы

Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы - 03.10.2022 Украина.ру

Литовские актеры не хотят играть "плохих украинцев": Захарова о скандале с постановкой Лозницы

В Государственном молодежном театре Литвы (Jaunimo Teatras) произошел скандал вокруг постановки украинского режиссера Сергея Лозницы по мотивам романа американского писателя Джонатана Литтелла "Благоволительницы", в котором упомянуты члены ОУН-УПА*, убивающие евреев. Об этом сообщила на днях пресс-служба театра

2022-10-03T11:53

2022-10-03T11:53

2022-10-03T11:53

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Роман вызывал множество противоречивых мнений еще во время своей публикации: в нем описаны события Второй мировой войны глазами офицера СС и затронуты многие табуированные для классической военной литературы темы. Кроме того, особенность произведения в том, что оно имеет музыкальную композицию.Одна из основных линий "Благоволительниц" - Холокост, в романе описаны зверства немцев и их пособников над евреями, в том числе женщинами и детьми.Идея постановки Лозницы вызвала смешанную реакцию в Вильнюсе, в том числе, и негативную – некоторые актеры театра отказались участвовать в проекте, а директор украинского музея Голодомора Олеся Стасюк призвала театр отказаться от постановки и не создавать в "дружественной Литве" "негативный образ украинцев".Прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем Telegram-канале она написала:Самому режиссеру пришлось оправдываться, пресс-служба театра опубликовала интервью с ним, в котором он рассказывает о том, что с начала спецоперации без конца критикует действия российской власти, объясняет, что ничего "антиукраинского" у Литтелла нет, а коллаборанты, описанные в романе действовали так, потому что "у них не было выбора, и они оказались между двумя колесами тоталитарных систем".Лозница попадает в скандалы не впервые. Весной он был исключен из Союза кинематографистов Украины "за выражение поддержки российским кинематографистам". В марте он опубликовал открытое письмо, призывающее к миру и сотрудничеству. В то же время его авторству принадлежит фильм "Донбасс", рассказывающий о "зверствах российских солдат".*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220911/1038605326.html

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новости, театр, литва, мария захарова, сергей лозница, украина