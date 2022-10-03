https://ukraina.ru/20221003/1039302329.html

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам - 03.10.2022 Украина.ру

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

Мобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости

2022-10-03T09:07

2022-10-03T09:07

2022-10-03T09:26

мобилизация

новости

россия

танк

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"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — отметил он.Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую "танковую карусель".В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, россия, танк