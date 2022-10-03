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Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам - 03.10.2022 Украина.ру
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
Мобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости
2022-10-03T09:07
2022-10-03T09:07
2022-10-03T09:26
мобилизация
новости
россия
танк
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"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — отметил он.Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую "танковую карусель".В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, россия, танк
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
09:07 03.10.2022 (обновлено: 09:26 03.10.2022)
Мобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости
"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — отметил он.
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении.
Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую "танковую карусель".
"Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся", — объяснил офицер Вооруженных сил.
В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.