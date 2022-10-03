Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039302329.html
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам - 03.10.2022 Украина.ру
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
Мобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости
2022-10-03T09:07
2022-10-03T09:26
мобилизация
новости
россия
танк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039249949_0:135:1781:1136_1920x0_80_0_0_2120a49813799eec12b98932bdf4752d.png
"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — отметил он.Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую "танковую карусель".В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039249949_118:0:1633:1136_1920x0_80_0_0_59279c1893aa7bde6d2bcc2b19ba987c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, новости, россия, танк
мобилизация, Новости, Россия, танк

Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам

09:07 03.10.2022 (обновлено: 09:26 03.10.2022)
 
© скриншотПервые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
© скриншот
Читать в
Мобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости
"Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — отметил он.
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении.
Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую "танковую карусель".

"Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся", — объяснил офицер Вооруженных сил.

В России указом главы государства с 21 сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
В Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба добавили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
 
мобилизацияНовостиРоссиятанк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США
10:26Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
10:01В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО
09:59Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области
09:47Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октября
09:36Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ
09:33"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
09:14Бунт "дворян": СВО идёт не по плану!
09:07Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
08:51Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет
08:50Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
08:37Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России
08:24"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
08:11Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
08:04Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
07:44Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
07:37НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
07:22Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
07:10Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
06:56Уход из Лимана, проблемы СВО и заявление Кадырова
Лента новостейМолния