Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине - 03.10.2022 Украина.ру
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Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине - 03.10.2022 Украина.ру
Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
Использование ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта. Об этом 2 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC
2022-10-03T08:50
2022-10-03T09:16
ядерное оружие
новости
украина
столтенберг
россия
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Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными.Ранее в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Также в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
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ядерное оружие, новости, украина, столтенберг, россия
Ядерное оружие, Новости, Украина, Столтенберг, Россия

Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине

08:50 03.10.2022 (обновлено: 09:16 03.10.2022)
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Использование ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта. Об этом 2 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC
Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными.

"Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", — сказал он.

Ранее в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж.
При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Также в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
 
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