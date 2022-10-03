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Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине

Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине - 03.10.2022 Украина.ру

Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине

Использование ядерного оружия на Украине полностью изменило бы природу конфликта. Об этом 2 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC

2022-10-03T08:50

2022-10-03T08:50

2022-10-03T09:16

ядерное оружие

новости

украина

столтенберг

россия

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Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными.Ранее в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Также в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ядерное оружие, новости, украина, столтенберг, россия