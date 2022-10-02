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В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки"
В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки" - 02.10.2022 Украина.ру
В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки"
Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор
2022-10-02T09:19
2022-10-02T09:19
2022-10-02T09:19
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северный поток
сша
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Он отметил, что трубы газопровода очень прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения нужно было использовать сотни килограммов тротила.Также Макгрегор указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, ведь ФРГ была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.
https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, сша, великобритания
В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки"
Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор
"Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно", — сказал Макгрегор.
Он отметил, что трубы газопровода очень прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения нужно было использовать сотни килограммов тротила.
Также Макгрегор указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, ведь ФРГ была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.
26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.