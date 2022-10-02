https://ukraina.ru/20221002/1039290522.html

В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки"

В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки" - 02.10.2022 Украина.ру

В США рассказали, кто мог совершить атаку на "Северные потоки"

Атаковать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор

2022-10-02T09:19

2022-10-02T09:19

2022-10-02T09:19

новости

северный поток

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_6c6b9c72583f76915e104ed2e245955e.jpg.webp

Он отметил, что трубы газопровода очень прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения нужно было использовать сотни килограммов тротила.Также Макгрегор указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах страны от экспорта энергоресурсов. По его мнению, разрушение "Северных потоков" невыгодно и Германии, ведь ФРГ была заинтересованы в поступлении голубого топлива из России.26 сентября на газопроводе "Северный поток — 2" было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках "Северного потока". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Позже президент РФ Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.

https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северный поток, сша, великобритания