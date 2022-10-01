https://ukraina.ru/20221001/1039284888.html

Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ

Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ - 01.10.2022 Украина.ру

Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ

Призыв на военную службу 300 тысяч граждан не скажется на экономике России, так как мобилизованных сотрудников предприятий можно заместить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-01T11:54

2022-10-01T11:54

2022-10-01T11:54

новости

мобилизация

евгений федоров

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Экономика России не пострадает от призыва 300 тысяч граждан на военную службу, так как это один процент от всех, подлежащих мобилизации. При этом задача мобилизации - формирование серьезного подхода к сложившейся ситуации, заявил Федоров. Полную версию интервью читайте здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, евгений федоров