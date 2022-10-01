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Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ - 01.10.2022 Украина.ру
Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
Призыв на военную службу 300 тысяч граждан не скажется на экономике России, так как мобилизованных сотрудников предприятий можно заместить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-01T11:54
2022-10-01T11:54
2022-10-01T11:54
новости
мобилизация
евгений федоров
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Экономика России не пострадает от призыва 300 тысяч граждан на военную службу, так как это один процент от всех, подлежащих мобилизации. При этом задача мобилизации - формирование серьезного подхода к сложившейся ситуации, заявил Федоров. Полную версию интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, евгений федоров
Новости, мобилизация, Евгений Федоров
Федоров: частичная мобилизация не скажется на экономике РФ
Призыв на военную службу 300 тысяч граждан не скажется на экономике России, так как мобилизованных сотрудников предприятий можно заместить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
Экономика России не пострадает от призыва 300 тысяч граждан на военную службу, так как это один процент от всех, подлежащих мобилизации. При этом задача мобилизации - формирование серьезного подхода к сложившейся ситуации, заявил Федоров.
"Это, в свою очередь, создаёт условия для реформ, которые резко улучшат экономику нашей страны, а именно - реформ, связанных с укреплением суверенитета в экономических делах. То есть, укрепления суверенитета в рублёвой системе, в экономической, формирование национальных инвестиций, что, в свою очередь, резко даст толчок экономике", - сказал Федоров.
Полную версию интервью читайте здесь
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