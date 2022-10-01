https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план

Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план - 01.10.2022 Украина.ру

Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T11:00

2022-10-01T11:00

2022-10-01T11:00

интервью

евгений федоров

сво

сша

северный поток

ядерная война

рф

суверенитет

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Американцы готовы доплатить миллиарды долларов, если кто-то в России будет проталкивать идею ударить по территории Украины. России надо создавать угрозу территории США, потому что территория Украины – это наша территория, нам там жить, считает депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений, как повлияет частичная мобилизация на экономическую ситуацию в стране? Или это не критично?– Ну, это действительно не критично, потому что, в принципе, она очень незначительная. Триста тысяч на такую страну – это один процент от числа тех, кто подлежит мобилизации. Это частичная мобилизация, один процент - и в целом по экономике просто произойдёт замещение в тех случаях, когда люди призываются.Кроме того, значительная часть имеют так называемую бронь. И по критическим отраслям - транспорт, связь, промышленность, сельское хозяйство - бронь работает, призывы там не осуществляются.Так что для экономики результат сильно не скажется. Но при этом мы должны понимать, что задача мобилизации, хоть она и частичная, это, во многом, формирование определённого серьёзного подхода к той ситуации, в которую попала наша страна. К ситуации, в которой речь идёт о жизни нашего Отечества.И это, в свою очередь, создаёт условия для реформ, которые резко улучшат экономику нашей страны, а именно - реформ, связанных с укреплением суверенитета в экономических делах. То есть, укрепления суверенитета в рублёвой системе, в экономической, формирование национальных инвестиций, что, в свою очередь, резко даст толчок экономике. Но это отдельный разговор, каким образом нам нужно укреплять суверенитет в нашей экономике.– Многие говорят о том, что за частичной мобилизацией может быть полная мобилизация. Кто-то говорит, что будет вторая волна частичной мобилизации. Как вы относитесь к этим прогнозам? Подорвёт ли экономику полная мобилизация и возможно ли это?– Я отношусь к этому вопросу как эксперт, в том числе и политический и, в каком-то смысле военный, всё-таки я полковник. И я могу сказать, что вот эти 300 тысяч – они вообще никаким образом не повлияют на военную расстановку сил, потому что нам противостоит не Украина, нам противостоит НАТО, а в НАТО населения миллиард человек.Поэтому, даже не проводя мобилизацию, НАТО, например, направит сюда только подготовленные воинские части под видом добровольцев или ещё как-то, они значительно превысят те войска, которые Россия в принципе, с её 150 миллионами населения, может туда выставить. Так что по линии противостояния автоматчик - автоматчику, танк - танку, пушка - пушке, мы, в принципе, не можем получить не то, что победы, а даже не можем обеспечить оборону.Соответственно, у нас есть то качество, которого нет у других стран, это качество – ядерное оружие. Это сдерживающий фактор. Нам придётся на каком-то этапе его включать, как сдерживающий фактор. Как, собственно, президент и предлагал это ещё в прошлом году, когда говорил о равно неделимой безопасности.И если вы посмотрите, то это единственное, что пугает Соединённые штаты Америки, потому что немедленно Байден подскочил, приехал в Женеву, и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса". Но "Карибский кризис" - в наших интересах, потому что мы должны сформировать угрозу территории США в виде ядерной неделимой безопасности, то есть - равную угрозу.Они нам угрозу дают через Украину, мы даём угрозу через их территорию. И за счёт этого договориться с американцами, чтобы они не вмешивались в дела на нашей территории. Мы понимаем: Украина - это наша территория по итогам Второй мировой войны. Это же не Мексику мы освобождаем или Африку. Да, это наша территория.Соответственно, нам надо, во-первых, в правовом смысле укрепить наши позиции. То есть, через суд заявить о том, что мы не присоединяем территории, как некоторые говорят, в результате референдума, а восстанавливаем территорию, потому что присоединение территории – это нарушение международного права, а восстановление территории – это исполнение международного права.И даже смотрю на высказывания Байдена в ООН, где он очень сильно ругался на Россию, через слово он употреблял слово "международное право". Международное право – это итоги 1945 года. Таким образом, если мы укрепим свою позицию терминами "восстановление по итогам Второй мировой войны незаконно отторгнутых территорий в 1991 году" - а они незаконно отторгнуты… Это прекрасно знают, и суд может это подтвердить, наш московский суд. И в этом случае вся риторика Байдена, французов, немцев, китайцев, даже сербов - недавно сербский президент высказался на эту тему - она будет как бы нам на пользу. Не против нас, как сейчас это звучит, а нам на пользу. Соответственно, мы станем защитниками международного права, и Байдену придётся с нами согласиться.Отсюда возникают основания для включения ядерного фактора как защитно-оборонительного, потому что он может быть использован только в правовых основаниях, а это итоги Второй мировой войны.Включение ядерного фактора, как защитно-оборонительного, позволяет нам выключить поставки иностранного оружия, блока НАТО, и, собственно говоря, не понадобятся никакие мобилизации, потому что в этом случае военные возможности украинских войск сократятся в десятки раз. Я думаю, что сразу все там разбегутся во главе с Зеленским.Это законные процедуры, законный путь, который нужно здесь использовать. То есть, использовать факторы ядерного сдерживания, как сделал в своё время Хрущёв, в сочетании с правовыми основаниями международного права по восстановлению нашей территории. И тогда всё у нас получится. А вот просто автоматчиками против автоматчиков - мы там, в принципе, не можем победить. Технологически это невозможно.– Здесь наша позиция понятна: ядерное сдерживание. Но многие эксперты говорят о том, что возможна передача теми же Штатами ядерного оружия Украине, и тогда уже будет другой вопрос, кто нажмёт кнопку. Насколько вы верите в такой исход?– Понимаете, мы имеем дело с профессиональными политиками Вашингтона, они дурака не валяют. Они специальным образом создают такую атмосферу. И, обратите внимание, всё время говорят о применении ядерного оружия, тактического и всякого другого, на территории Украины.Это американский план, я вас уверяю! Американцы готовы доплатить миллиарды долларов, если кто-то в России будет проталкивать идею ударить по территории Украины. Угрозу надо создавать территории США, потому что территория Украины – это наша территория, нам там жить.Вот представьте себе, что Россия применит тактическое ядерное оружие где-нибудь по Львову. Что это означает? Это означает резкое укрепление доллара США, укрепление американских союзников в Европе, мобилизация в Европе против России. Ну это же очевидная вещь. Поэтому это их сценарий.Наш сценарий, подчёркиваю – это формирование угрозы Соединённым Штатам Америки - путём, для начала, полётных заданий в наших ракетах. Не забывайте, что со времён Горбачёва наши ракеты не имеют полётных заданий, то есть, являются дровами, стратегически. Соответственно, они не несут угрозы никакой.Формирование полётных заданий и демонстративное информирование, в том числе средств массовой информации, так называемых мер контроля - вы знаете, что у нас есть система взаимного контроля за ядерным оружием - позволит перенести обсуждение вопроса угрозы территории США в американские средства массовой информации и власти, что радикальным образом изменит систему противостояния.То есть, американцы поймут, что они - часть проблемы, поймут, что есть и для них угроза, и они начнут договариваться с Российской Федерацией. Сегодня им это в принципе, по определению - не нужно. Зачем им договариваться с Российской Федерацией?!Естественно, такого рода действия автоматически прекратят какие-либо поддержки (Киева – Ред.), в том числе высокоточными видами тяжёлых вооружений, дальнобойных систем. Я думаю, что вообще перестанут даже танки поставлять и орудия, вот эти вот "три топора" (гаубицы 777 - Ред.), как их называют. А уж тем более не будут поставлять туда ядерное оружие, потому что это означает нарушение международного права.Воевать только с тем противником, который не может повредить твою территорию – это позиция, глобальная стратегическая позиция Соединённых Штатов Америки в геополитике. Поэтому надо использовать ядерное сдерживание, и с ними договариваться с позиции равно неделимой безопасности, как президент и предлагал. И тогда не будет никаких поставок, угроз.Если мы будем продолжать выстраивать концепцию "автоматчик против автоматчика" - мы дождёмся, что там объёмы иностранных поставок могут подняться до уровня грязной бомбы или даже ядерного оружия, я этого не исключаю.– Референдумы с успехом завершены. Что получит Россия и с какими проблемами столкнётся после референдумов с экономической точки зрения?– Во-первых, всех участников референдума поздравляю, всех граждан России – идёт процесс восстановления нашего Отечества. Понятно, что Херсон, Донецк, Луганск… Кстати, отдельно надо сказать, что огромная благодарность Донецкому и Луганскому населению, которые сумели найти в себе силы отменить своё решение 2014 года о независимости от России. Напоминаю, что они не просто в 2014 году приняли решение о независимости от Украины, но - и от России, от всех, то есть, создали новую государственность.Как они написали в конституциях у себя – "народ Донецка" и "народ Луганска". И начали строить между собой даже таможни. Вот, слава Богу, ушла в историю эта ошибка, под названием "народ Донецка" и "народ Луганска". Восстанавливается единый русский народ в едином русском Отечестве. И это огромная победа, в том числе, над собой, всё-таки, поменять своё решение многомиллионному населению – это непростая вещь.Да, вот в России, как вы видите, не всё в этом плане получается, поменять те решения, которые российский народ принял на трёх референдумах в 1991-1993 году, и которые до сих пор нам не дают решить проблему суверенитета и так далее. Так что это отдельная победа, и - благодарность жителям Донецка и Луганска, что они нашли в себе силы и мужество отменить свои ошибки.В отношении Херсона и Запорожья - это, конечно, блестящая победа. Это правильный путь восстановления не русских княжеств, как вот до этого мы шли по пути под названием "Русский мир", а русского единого Отечества. То есть, учли уроки раздробленности русских княжеств 800 лет назад, наконец. Это тоже важная психологическая победа. Понятно, что остановиться невозможно. Технически нет варианта - с точки зрения международного права и законов истории, геополитики, конкуренции наций - остановиться. Нам придётся освобождать всю территорию Отечества, и военные действия закончатся только после этого. Хотя бы ту часть территории Отечества, которая агрессивна по отношению к нам, то есть, территорию Украины и Прибалтики.Потому что там, где не агрессивна, мы должны обозначить наше право, но не обязательно это право реализовывать, потому что это друзья, тот же Казахстан. А вот здесь придётся это сделать, и в этом плане мы идём историческим путём. И я всех поздравляю - как бы кто ни думал, а делать придётся как всегда, понимаете, как мы делали 1000 лет.Я знаю, в обществе есть немало людей, которые говорят: нам не нужен Киев, нам не нужен Львов. Это не вопрос - нужно или не нужно, это вопрос - хочу жить, не хочу жить? Если ты хочешь жить, придётся делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.)в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится.– Утечка на газопроводе "Северный поток", всем понятно, что это целенаправленная диверсия. Как повлияет это на поставки и энергетическую ситуацию в Европе?– Это удар по возможному сценарию капитуляции Германии, потому что один из вариантов капитуляции Германии заключался в том, что зимой Германия договаривается с Россией о выходе из военного конфликта на Украине, но - взамен на восстановление поставок газа. Соответственно, американцы и англичане организовали этот подрыв для того, чтобы такого рода развития событий не могло быть. Грубо говоря, поставили Германию в безвыходную ситуацию.Это видно, это понятно – подводные пловцы – это не такое сложное в военном смысле действие. Тем более, они использовали зону экономическую, в которой мы не можем контролировать ситуацию, там контролирует ситуацию Дания. То есть, попросту говоря, еще и Данию подставили.То есть, в конкретной ситуации это американский шаг, выверенный, который предотвратил один из возможных сценариев. Ну да, здесь они оказались сильнее, как говорится, "англичанка гадит". Умеет гадить, поэтому и гадит!Какое будет дальше развитие событий? Для нас это, конечно, был неожиданный поворот в плане усиления глобального противостояния с Америкой. То есть, соответственно, актуальность ядерного сдерживания еще больше возросла.Кроме того, я думаю, что сейчас начнется так называемая "подводная война". Вы знаете, что все государства мира завязаны на подводные коммуникации. Все до одного. Это кабели, которые идут с интернетом - с одного континента на другой. Это подводные газопроводы. Тот же подводный газопровод, например, из Норвегии, по которому поставляют газ в Европу. Это подводные нефтепроводы, и многие другие подводные коммуникации. Весь мир, все моря имеют такого рода объекты. И то, что американцы перешагнули эту черту, это просто означает, что в этом же конфликте против Америки, на самом деле, скрытно - весь мир. Потому что никому не нравится американский однополярный мир, Американская империя.Все хотят свободы своих народов. Просто большинство стран задавлены. Та же Германия имеет американские оккупационные войска до сих пор, с 1945 года, куда она денется? При этом даже в Германии есть национально-освободительные движения. Таким образом, мой прогноз как эксперта: это глобальное противостояние Америки со всем миром перешагнет определенную грань, и начнется подводная война. Будут рваться газопроводы, кабели и другие подводные объекты.– Три госбанка Турции прекратили обслуживание карт российской платёжной системы Мир. Что стало главным фактором - санкции, которых боится Турция, или это попытка быть всем удобными?– Тут не вопрос, что санкций боится Турция, потому что банки Турции и Турция – это всё-таки разные субъекты права. Банки Турции боятся санкций, потому что весь мир завязан на американский доллар, как систему платежей. Таким образом, грубо говоря, банки Турции не могут не выполнить команды американцев. У нас мало кто об этом говорит, но даже российские банки, вот все банки России, до сих пор, которые есть, зарегистрированы не просто где-то в МВФ, они зарегистрированы в налоговом ведомстве государства Соединённые Штаты Америки. Потому что они интегрированы в американскую долларовую систему мирового строительства, управления. Доллар с евро – это 80% мирового валютного оборота.Соответственно, грубо говоря, доллар – это воздух для экономики всего мира. И попробуй не выполнить приказ американских властей – ты просто прекратишь существование, как банк - хоть ты китайский банк, хоть ты турецкий банк, хоть ты российский банк… что мы, кстати, по российским банкам и наблюдаем, в связи с тем, что они отключаются от "Свифт" один за другим, и, соответственно, их работа в плане международных платежей начинает приостанавливаться.А любой банк – он зарабатывает на международных платежах, а не на внутренних, потому что ни в какой стране нет ресурсов для внутреннего банковского строительства, потому, что это не просто деньги, это ещё и страхование, это инвестиции, инвестиционный потенциал иностранный и т.д.Поэтому это как раз свидетельство, что у Турции нет суверенитета, и Турция просто выполняет приказы иностранного начальника - и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики.– А в долгосрочной перспективе - есть инструменты, чтобы переломить эту ситуацию?– Надо их формировать. Собственно, военная операция имеет и эту цель. Когда Путин говорил об укреплении суверенитета неделю назад во Владивостоке, что надо формировать многополярный мир, многополярный экономический мир, значит, соответственно, для нас, для Китая, для других стран - формировать национальные валюты.У нас просто нет национальной валюты, например. Рубль – есть производная доллара на бирже. Какая национальная валюта? Фактически Россия откатилась на позиции Руси до права чеканить ещё московскую монету, понимаете. Вот фактически у нас нет права даже на свою монету, которое - это право - имелось у московских княжеств ещё 1000 лет назад. Мы печатаем рубль пропорционально объёму выкупленных долларов за экспортные операции, и всё.Грубо говоря, рубль – это премия за поставки товаров за рубеж фактически. И дальше эти поставки-то сами являются бесплатными, потому что вырученные доллары - сегодня уже три четверти их просто стерилизуются в валютных резервах и всё. А до кризиса это была половина.Но нам надо выпускать национальную валюту, то есть, выпускать валюту в объёме национальной экономики, а не в объёме экспортных операций. Естественно, по нулевой процентной ставке, то есть, лучше, чтобы это вообще был Госбанк, который выпускает государственные деньги.Посмотрите на рубль у вас в кармане, там про Российское государство вообще ни слова не сказано. Это ценная бумага организации, независимой от государства, под названием Центральный банк - филиал, то есть, депозитарий МВФ, между прочим - то есть, иностранной структуры.Соответственно, надо выпускать национальный рубль по нулевой ставке, выкупать товары за рубежом в объёме экспорта, а не в четыре раза меньше. То есть, надо резко поднимать товарную массу в стране, соответственно, выдавать населению деньги в виде зарплат, чтобы они могли выкупить больший объём товаров, потому что, в конце концов, нам нужны не деньги, нам нужны товары.И за счёт этого механизма формировать национальные инвестиции, вытеснять доллар из российской экономики и российской правовой системы, отказываться от английского права, проводить судебную реформу национального типа.То есть, сделать то, что называется восстановление суверенитета в полном масштабе, потому что многополярный мир – это не только где-то за рубежом, многополярный мир – это национальная система управления, например, России. Её же надо создать! К сожалению, пока ещё мы не приступили даже к её созданию, а только готовимся к этому. Вот это те шаги, которые надо сделать.Кстати, переход на материальный рубль, и Совбез России об этом уже говорил, означает резкое, двукратное повышение качества жизни граждан России, формирование порядка 40-60 триллионов рублей национальных инвестиций при нулевой инфляции по году, и использование в дальнейшем - на втором этапе - рубля, как мирового платёжного средства, за которым стоит не доллар, а Россия, ресурсы экономики Российской Федерации.И в этом случае все страны мира будут рассматривать рубль как валюту, которую можно использовать в качестве резервной, валюты платежа. То есть, начнётся реальное вытеснение доллара.Пока все обострения на Украине укрепляют доллар, все обострения в Европе укрепляют доллар, подрыв газопровода укрепляет доллар. То есть, происходит процесс, когда американцы только укрепляют свою экономику, свою долларовую систему - за наш счёт, в том числе. Вот этот процесс надо сломать - через суверенитет.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, сво, сша, северный поток, ядерная война, рф, суверенитет