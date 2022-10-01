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Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России
Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России - 01.10.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России
Всеобщая мобилизация в настоящих условиях России абсолютно нецелесообразна, однако могут быть объявлены новые волны частичной мобилизации. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-01T06:00
2022-10-01T06:00
2022-10-01T06:00
новости
юрий кнутов
сша
великобритания
мобилизация
киевский режим
экономика
спецоперация
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Он рассказал, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только в условиях официального объявления войны. Экономические меры, связанные со всеобщей мобилизацией, сильно ударят по народному хозяйству страны, считает эксперт.Вместе с тем США и Великобритания настаивают на войне "до последнего украинца, чтобы война тянулась год, два, три, пять", они в этом заинтересованы, и, если им удастся навязать России затягивание конфликта, то она может быть вынуждена пойти на последующие волны мобилизации, предположил Кнутов.Одновременно он выразил надежду на то, что союзным силам удастся достичь решительной победы, которая вынудит киевский режим "капитулировать на условиях, которые устраивают Россию", что сделает ненужной дальнейшую мобилизацию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918548.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, сша, великобритания, мобилизация, киевский режим, экономика, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, США, Великобритания, мобилизация, киевский режим, экономика, Спецоперация
Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России
Всеобщая мобилизация в настоящих условиях России абсолютно нецелесообразна, однако могут быть объявлены новые волны частичной мобилизации. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он рассказал, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только в условиях официального объявления войны. Экономические меры, связанные со всеобщей мобилизацией, сильно ударят по народному хозяйству страны, считает эксперт.
Вместо того, чтобы в условиях санкций мы потихонечку перестраивали экономику и начинали расти, ориентируясь на внутренний спрос, в этих условиях мы фактически загубим свое же народное хозяйство
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Вместе с тем США и Великобритания настаивают на войне "до последнего украинца, чтобы война тянулась год, два, три, пять", они в этом заинтересованы, и, если им удастся навязать России затягивание конфликта, то она может быть вынуждена пойти на последующие волны мобилизации, предположил Кнутов.
Одновременно он выразил надежду на то, что союзным силам удастся достичь решительной победы, которая вынудит киевский режим "капитулировать на условиях, которые устраивают Россию", что сделает ненужной дальнейшую мобилизацию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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