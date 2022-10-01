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Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России

Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России - 01.10.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России

Всеобщая мобилизация в настоящих условиях России абсолютно нецелесообразна, однако могут быть объявлены новые волны частичной мобилизации. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-01T06:00

2022-10-01T06:00

2022-10-01T06:00

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юрий кнутов

сша

великобритания

мобилизация

киевский режим

экономика

спецоперация

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Он рассказал, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только в условиях официального объявления войны. Экономические меры, связанные со всеобщей мобилизацией, сильно ударят по народному хозяйству страны, считает эксперт.Вместе с тем США и Великобритания настаивают на войне "до последнего украинца, чтобы война тянулась год, два, три, пять", они в этом заинтересованы, и, если им удастся навязать России затягивание конфликта, то она может быть вынуждена пойти на последующие волны мобилизации, предположил Кнутов.Одновременно он выразил надежду на то, что союзным силам удастся достичь решительной победы, которая вынудит киевский режим "капитулировать на условиях, которые устраивают Россию", что сделает ненужной дальнейшую мобилизацию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038918548.html

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2022

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новости, юрий кнутов, сша, великобритания, мобилизация, киевский режим, экономика, спецоперация