https://ukraina.ru/20220930/1039207517.html

Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся

Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся - 30.09.2022 Украина.ру

Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T09:04

2022-09-30T09:04

2022-09-30T09:04

иван лизан

эксклюзив

россия

донецк

луганск

херсонская область

запорожская область

экономика

территория

интеграция

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30 сентября в состав России войдут четыре новых субъекта федерации: две республики — Донецка и Луганская, а также две области — Херсонская и Запорожская (частично). С позиции экономики расширение территории — это всегда вопрос об активах и пассивах.Самое время разобраться, что приобретает Россия и сколько необходимо будет потратить денег для интеграции в её состав новых территорий, которым предстоит пройти через догоняющую модернизацию.Начнём с активов. Главное приобретение — люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток — на него уйдёт доброе десятилетие, — сколько ёмкость внутреннего рынка. Номинально Россия на территориях, которые контролирует Россия к моменту вхождения в её состав новых субъектов федерации, проживают 6,15 млн новых граждан:· Херсонская область с населением 1 млн человек.· Запорожская область за вычетом Запорожья и ряда райцентров с номинальным населением в 0,8 млн человек. Вместе с Запорожьем — 1,65 млн жителей.· ЛНР — 2,12 млн человек (1,4 млн человек в ЛНР в старых границах и 720 тыс. человек на освобождённых территориях).· ДНР — 2,23 млн человек (общая довоенная численность населения Донецкой области составляла 4,1 млн человек).Граждане, в отличие от трудовых мигрантов, постоянно проживают на определённой территории, где не только зарабатывают деньги, но и тратят их. Чем больше ёмкость внутреннего рынка, тем легче развивать определённые технологии. Пример — авиапром: одно дело серийно производить самолёты для 150-млн рынка раскинувшегося на 11 часовых поясах, и другое дело штучно для 42-млн рынка с одним часовым поясом. Поэтому у России есть SSJ-100 и МС-21, а у Украины ещё до начала СВО утратила способность производить самолёты семейства Ан. Логика простая: чем больше ёмкость внутреннего рынка в миллионах граждан, тем больше продукции можно выпустить и тем ниже её себестоимость. Низкая себестоимость и большие объёмы производства облегчают выход на внешние рынки, повышая конкурентоспособность товаров.Второе приобретение — территория. Площадь новых территорий — 108,8 тыс. км2. Для Украины это равносильно потере 20% территории. Для России приобретением 0,64% от своей площади или новой Волгоградской области.Однако эти территории находятся в зоне с благоприятным для сельского хозяйства климатом, а площадь их пашни превышает 5,6 млн га. Такая же площадь пашни у всего Северо-Кавказского федерального округа. Из этих 5,6 млн га 320 тыс. га (половина всех украинских площадей) находятся под орошением, что гарантирует стабильно высокие урожаи, страхуя культуры от засухи.Новые территории (без учёта ЛНР и ДНР в границах до 24.02.2022 г.) — это:· Почти 15% украинского производства зерновых и зернобобовых в 2020 году или почти 10 млн тонн зерновых.· Четверть украинских площадей под подсолнечником (1,6 млн га) и 20% его урожая (3,3 млн тонн) по итогам 2021 года.· 20% украинского производства овощей (1,9 млн тонн) или 16% площадей (74,9 тыс. га) всей Украины под овощами. Херсонская область — лидер бывшей Украины по выращиванию овощей (1,2 млн тонн).· 11% украинского производства фруктов и ягод или 14% от общей площади украинских садов. В то же время Запорожская область производила свыше 90% товарной черешни на Украине, а Херсонская область выращивала 40% бахчевых культур.Россия получает земли с невероятным сельскохозяйственным потенциалом, однако с сильно деградировавшим животноводством и бикультурным (маслично-зерновым) характером растениеводства. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры (фрукто- и овощехранилища, мощности по переработке сельхозпродукции) и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территории внесёт свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счёт морских портов.Несколько сложнее обстоит дело с промышленностью. Оценивать её потенциальный процентный вклад в российский ВВП на основании вклада в ВВП Украины бессмысленно: если в составе Украины многие производства исключительно деградировали, то в России они, напротив, могут получить шанс на развитие. Впрочем, имеет место и обратное: некоторые предприятия очевидно окончательно погибнут в ходе боевых действий или не смогут интегрироваться в российский рынок в своём текущем формате.Поэтому при рассмотрении промышленного потенциала есть смысл исходить из постоянных производственных мощностей и запасов полезных ископаемых, а не переменных процентных пунктов ВВП.Новые территории — это:· Доступ к водным ресурсам для 2,4-млн Крыма.· 13,5 ГВт электроэнергетической мощности, включая 6 ГВт крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, что эквивалентно 35% украинской электроэнергетики.· Единственный в России желатиновый завод и единственный на территории бывшей Украины стекольный завод, способный выпускать листовое термополированное стекло, а также "Ясиноватский машиностроительный завод", выпускающий уникальную горнопроходческую технику.· Химкомбинаты "Азот" и "Стирол" — 61% украинских мощностей по производству аммиака (2,5 млн тонн), 55% мощностей по выпуску карбамида (1,3 млн тонн), 45% мощностей по производству аммиачной селитры (1,2 млн тонн).· Подтверждённые залежи 10 млрд тонн угля, в том числе 6 млрд тонн коксующегося и свыше 1 млрд тонн антрацита.· Семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий в составе ЮГМК и подлежащий восстановлению Мариупольский метзавод им. Ильича, а также мощности по выпуску труб и стальных канатов.· Стахановский вагоностроительный завод и "Азовмаш".· Свыше 1 млрд тонн подтверждённых запасов железных руд и Днепрорудненский железорудный комбинат.· Кондитерские предприятия совокупной мощностью свыше 117 тыс. тонн продукции в год.Но куда важнее то, что Россия за счёт интеграции ЛНР и ДНР получает ещё один индустриальный центр, предприятия которого способны обеспечить полный производственный цикл металлургической продукции с последующим выпуском машиностроительной продукции, а также снабжать ископаемым топливом объекты тепло- и электроэнергетики. Доступ к Мариупольскому порту потенциально позволит нарастить поставки угля в страны Африки и Южной Азии.Теперь, когда есть ясность с активами, необходимо разобраться с пассивами, то есть всем тем, что потребует серьёзного финансирования уже в ближайшее время.Россия уже финансирует расходы бюджетов новых территорий. Оценить примерные расходы федерального бюджета на ЛНР и ДНР в период с 2014 по 2022 годы невозможно. А вот понять, во сколько в месяц обходится финансирование Херсонской области можно: она в августе получила 6 млрд рублей — примерно в 5 раз больше денег, чем было заложено в её украинский бюджет. Однако львиная часть денег была направлена на выполнение социальных обязательств. Если предположить, что область и дальше будет получать по 6 млрд рублей в месяц, то её годовой бюджет будет примерно сопоставим с бюджетом Рязанской области. Аналогичная история с Запорожской областью. Проще говоря, текущее финансирование двух областей будет примерно сопоставимо с расходами федерального бюджета на СМИ на 2022 году, которые составили 111,2 млрд рублей. Этот объём средств — минимум по меркам России, но он в 4–5 раз больше того, что эти области получали в украинские годы. Для сравнения: бюджет ДНР, по оценкам нового премьер-министра Виталия Хоценко, находится в коридоре 100–150 млрд рублей. Расходы бюджета ЛНР никто публично не оценивал, но можно предположить, что верхняя планка расходов находится у отметки в 100 млрд рублей из-за меньшей численности населения республики.В дальнейшем — по мере углубления интеграции, создания налоговой системы и перезапуска экономики — объёмы трансфертов из федерального бюджета сократятся, однако до нуля не упадут. Но это текущие расходы. Очевидно, что они не помогут новым территориям преодолеть накопленное за 30 лет отставание и, тем более, восстановиться после невероятных разрушений в ходе боевых действий.Следовательно, необходимым будет принятие федеральной целевой программы по восстановлению новых регионов.Оценивать затраты на догоняющую модернизацию новых территорий исходя из их площади бессмысленно: площадь регионов практически одинаковая (26–28 тыс. км2) и примерно сопоставима с площадью Крыма (26 тыс. км2). Во-первых, модернизируется не общая площадь региона, а её заселённая часть. Во-вторых, у регионов есть своя специфика: в ДНР, в отличие от Херсонской области, высокая плотность населения, проживающего в агломерациях, а не сёлах. Также стоит учитывать различную степень разрушений в каждом из субъектов и экономическую нецелесообразность восстановления части населённых пунктов. И речь идёт не столько о сёлах, многие из которых физически исчезнут, а о даже небольших городах районного значения. Пример — Попасная в ЛНР, где разрушено 96% наземной инфраструктуры. В подобных случаях легче построить несколько микрорайонов высоток или недорогих коттеджей (для расселения частного сектора) в ближайшей агломерации (в это случае в Лисичанско-Северодонецкой), чем восстанавливать город с нуля.Следовательно, при расчётах имеет смысл отталкиваться от затрат на 1 млн жителей. Расходы на реализацию крымской федеральной целевой программы (ФЦП) на период с 2012 по 2025 гг. составят 1,37 трлн рублей или 124 млрд рублей в год на весь полуостров или 51,9 млрд рублей в год на 1 млн жителей.Нам уже известно, что восстановление ЛНР и ДНР федеральным центром оценивается в 3,5 трлн рублей за 2 года (2 трлн рублей для ДНР и 1,5 трлн рублей для ЛНР). Как видно, сумма очень большая и стопроцентно учитывает разрушения и капитальные ремонты (а зачастую и полную замену) инфраструктуры. Способны ли строительные и инженерные компании освоить такие средства в такой срок — отдельный вопрос.В случае с Запорожской и Херсонской областями, в силу отсутствия публично озвученных оценок затрат на восстановление, есть смысл считать исходя из затрат Крыма по нормативу в миллиардах рублей на 1 миллион жителей. Херсонская область — 1 млн человек, Запорожская — 0,8 млн человек в фактических границах или 1,65 млн человек в административных.Нехитрые подсчёты дают следующие цифры:· Херсонская область — 51,9 млрд рублей расходов ФЦП в год.· Запорожская область — 41,5 млрд рублей расходов ФЦП в год для территорий в текущих границах или 85,6 млрд рублей в год в случае полного освобождения территории области.Срок действия перспективных ФЦП неизвестен, установить его без серьёзной экспертизы не представляется возможным. И это только ФЦП, нельзя забывать ещё и о текущих расходах бюджетов.Вместе с уже озвученными расходами на восстановление ЛНР и ДНР общая сумма ежегодных расходов на восстановление и текущие расходы бюджетов составит примерно 2,2 трлн рублей. Много это или мало? ВВП России по итогам 2021 года достиг 130,8 трлн рублей, а 2,2 трлн рублей — это 1,68% ВВП страны. Если считать в процентах от расходов федерального бюджета на текущий год (27,69 трлн рублей), то сумма возрастёт до 7,95% от всех расходов федерального бюджета. Кроме того, 2,2 трлн рублей — это почти 12% от накопленных в Фонде национального благосостояния средств.В общем, расходы большие, но Россия может себе их позволить, тем более что чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие текущего года составила 2,5 трлн рублей. Мало того, такие расходы станут хорошим стимулом для экономики, а заодно позволят вылечить чиновников Минфина от вечного желания изъять из экономики "лишние" доходы бюджета. Теперь им даже думать не придётся — все деньги будут вкладываться в Россию.

https://ukraina.ru/20220924/1039048433.html

https://ukraina.ru/20220924/1039048843.html

https://ukraina.ru/20220928/1039186553.html

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2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

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