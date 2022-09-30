https://ukraina.ru/20220930/1039206847.html
Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине
Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине
Любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-09-30T05:00
2022-09-30T05:00
2022-09-30T05:00
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украина
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Он рассказал, что президент Украины отказался договариваться с РФ после вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.По его мнению, маловероятны переговоры с США, но если какие-то возможны, то их стоит вести только в Америке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, россия, украина
Новости, переговоры, Россия, Украина
Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине
Любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что президент Украины отказался договариваться с РФ после вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Я думаю, любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе. Его нужно, конечно, вести не с Украиной, а с патронами Украины в лице США, в меньшей степени — с Брюсселем.
Малек Дудаков
политолог-американист
По его мнению, маловероятны переговоры с США, но если какие-то возможны, то их стоит вести только в Америке.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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