https://ukraina.ru/20220930/1039206847.html

Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине

Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине - 30.09.2022 Украина.ру

Политолог-американист рассказал, как должны проходить любые переговоры об Украине

Любые переговоры об Украине должны проходить в рамках общего договорного процесса по обеспечению безопасности в Восточной Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-09-30T05:00

2022-09-30T05:00

2022-09-30T05:00

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Он рассказал, что президент Украины отказался договариваться с РФ после вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.По его мнению, маловероятны переговоры с США, но если какие-то возможны, то их стоит вести только в Америке.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, переговоры, россия, украина