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Без обратного билета: Пугачева покинула Россию

Без обратного билета: Пугачева покинула Россию - 29.09.2022 Украина.ру

Без обратного билета: Пугачева покинула Россию

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщило 29 сентября издание "Известия" со ссылкой на источник

2022-09-29T15:19

2022-09-29T15:19

2022-09-29T15:19

алла пугачева

новости

израиль

россия

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В распоряжении издания появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привез певицу в аэропорт, а затем покинул его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября.По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.Когда певица вернется в страну неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет.В начале российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела со детьми и Максимом Галкиным (признан иноагентом) в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алла пугачева, новости, израиль, россия