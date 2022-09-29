Без обратного билета: Пугачева покинула Россию - 29.09.2022 Украина.ру
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Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию - 29.09.2022 Украина.ру
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщило 29 сентября издание "Известия" со ссылкой на источник
2022-09-29T15:19
2022-09-29T15:19
алла пугачева
новости
израиль
россия
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В распоряжении издания появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привез певицу в аэропорт, а затем покинул его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября.По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.Когда певица вернется в страну неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет.В начале российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела со детьми и Максимом Галкиным (признан иноагентом) в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.
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алла пугачева, новости, израиль, россия
Алла Пугачева, Новости, Израиль, Россия

Без обратного билета: Пугачева покинула Россию

15:19 29.09.2022
 
© Алла Пугачева/ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева
© Алла Пугачева/Инстаграм
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщило 29 сентября издание "Известия" со ссылкой на источник
В распоряжении издания появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привез певицу в аэропорт, а затем покинул его.
На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября.
По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.
Когда певица вернется в страну неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет.

В начале российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела со детьми и Максимом Галкиным (признан иноагентом) в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.
 
Алла ПугачеваНовостиИзраильРоссия
 
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