https://ukraina.ru/20220929/1039217240.html
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию - 29.09.2022 Украина.ру
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщило 29 сентября издание "Известия" со ссылкой на источник
2022-09-29T15:19
2022-09-29T15:19
2022-09-29T15:19
алла пугачева
новости
израиль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103234/12/1032341233_0:109:746:528_1920x0_80_0_0_61735adc00db92a78a686199164fab2c.jpg.webp
В распоряжении издания появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привез певицу в аэропорт, а затем покинул его. На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября.По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.Когда певица вернется в страну неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет.В начале российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела со детьми и Максимом Галкиным (признан иноагентом) в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103234/12/1032341233_0:39:746:598_1920x0_80_0_0_b31fdcbe301a25226a2f29b123dfaf16.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алла пугачева, новости, израиль, россия
Алла Пугачева, Новости, Израиль, Россия
Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщило 29 сентября издание "Известия" со ссылкой на источник
В распоряжении издания появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express сначала привез певицу в аэропорт, а затем покинул его.
На этой же машине Пугачева отвозила детей в школу 1 сентября.
По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково.
Когда певица вернется в страну неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет.
В начале российской спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела со детьми и Максимом Галкиным (признан иноагентом) в Израиль. В конце августа артистка вернулась и отправила детей в школу. Затем Галкина признали иноагентом, она публично попросила признать иноагентом и ее.