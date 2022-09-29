Подводные войны: кто подставил Данию и погубил ФРГ: Фёдоров о прецеденте с "Северными потоками". Видео - 29.09.2022 Украина.ру
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Подводные войны: кто подставил Данию и погубил ФРГ: Фёдоров о прецеденте с "Северными потоками". Видео
Подводные войны: кто подставил Данию и погубил ФРГ: Фёдоров о прецеденте с "Северными потоками". Видео - 29.09.2022 Украина.ру
Подводные войны: кто подставил Данию и погубил ФРГ: Фёдоров о прецеденте с "Северными потоками". Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал о возможном влиянии частичной мобилизации на... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T14:20
2022-09-29T14:20
видео
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал о возможном влиянии частичной мобилизации на экономику России, а также о главном факторе сдерживания Запада и о реальных причинах утечки на газопроводе "Северный поток-2":00:46 - Как повлияет частичная мобилизация на экономическую ситуацию в стране? 02:27 - Возможна ли полная мобилизация? Или это подорвёт экономику?06:46 - Насколько вероятна передача США ядерного оружия Украине?10:17 - Что получит Россия и с какими проблемами столкнётся после референдумов? 13:30 - Утечка на газопроводе "СП-1" и "СП-2": как этот прецедент повлияет на поставки газа и энергетическую ситуацию в Европе?16:22 - Почему турецкие банки отказываются обслуживать карты российской платежной системы "МИР"?18:14 - Какие инструменты есть у России, чтобы переломить эту ситуацию?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. Подавляющее большинство населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение данных регионов в состав России.
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Подводные войны: кто подставил Данию и погубил ФРГ: Фёдоров о прецеденте с "Северными потоками". Видео

14:20 29.09.2022
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал о возможном влиянии частичной мобилизации на экономику России, а также о главном факторе сдерживания Запада и о реальных причинах утечки на газопроводе "Северный поток-2":
00:46 - Как повлияет частичная мобилизация на экономическую ситуацию в стране?
02:27 - Возможна ли полная мобилизация? Или это подорвёт экономику?
06:46 - Насколько вероятна передача США ядерного оружия Украине?
10:17 - Что получит Россия и с какими проблемами столкнётся после референдумов?
13:30 - Утечка на газопроводе "СП-1" и "СП-2": как этот прецедент повлияет на поставки газа и энергетическую ситуацию в Европе?
16:22 - Почему турецкие банки отказываются обслуживать карты российской платежной системы "МИР"?
18:14 - Какие инструменты есть у России, чтобы переломить эту ситуацию?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. Подавляющее большинство населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение данных регионов в состав России.
 
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