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В ЕС спрогнозировали, как ЧП на "Северных потоках" отразится на украинском конфликте

В ЕС спрогнозировали, как ЧП на "Северных потоках" отразится на украинском конфликте - 29.09.2022 Украина.ру

В ЕС спрогнозировали, как ЧП на "Северных потоках" отразится на украинском конфликте

Диверсия на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" кардинально меняет характер конфликта на Украине. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Евросоюза

2022-09-29T12:59

2022-09-29T12:59

2022-09-29T12:59

северный поток-2

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По его словам, атаки на трубопровод фундаментально меняют природу конфликта так же, как и частичная мобилизация в России.Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших в понедельник "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".Позже шведские сейсмологи сообщили о регистрации в понедельник двух взрывов, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".В четверг шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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