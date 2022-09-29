В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море - 29.09.2022 Украина.ру
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В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море
В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море - 29.09.2022 Украина.ру
В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" не отвечает "ничьим интересам". Однако реальность отличается от этого утверждения, говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-29T10:36
2022-09-29T11:17
новости
global times
северный поток
диверсии
европа
энтони блинкен
сша
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Издание напоминает, что проект "Северный поток — 2" выгодный как России, так и Европе, с первого дня встретил жёсткое противодействие со стороны США.После начала военных действий на Украине этот проект сотрудничества, который принёс бы реальную пользу европейцам, оказался на грани срыва, находясь под давлением "гегемонизма, геополитических расчётов и дилемм безопасности", указывает газета.Произведённая на газопроводе диверсия уничтожила возможность его возрождения.Диверсия на газопроводах ещё раз показывает, что конфликт на Украине не ограничивается военными действиями, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие и даже на борьбу за общественное мнение. Инцидент в Буче помешал переговорам о перемирии, которые находились в критической точке. А нынешняя авария на трубопроводах вновь сузила возможности достижения политического урегулирования для сторон, вовлечённых в конфликт, говорится в статье.Возможно, уже сейчас планируется следующий инцидент по аналогии с Бучей или с инцидентом с "Северным потоком", и такая возможность нависает над Европой и над всем миром, как дамоклов меч, указывает газета.
https://ukraina.ru/20220515/1033962596.html
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новости, global times, северный поток, диверсии, европа, энтони блинкен, сша
Новости, Global Times, Северный поток, диверсии, Европа, Энтони Блинкен, США

В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море

10:36 29.09.2022 (обновлено: 11:17 29.09.2022)
 
© kustbevakningen.seУтечка газа Северный поток
Утечка газа Северный поток
© kustbevakningen.se
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" не отвечает "ничьим интересам". Однако реальность отличается от этого утверждения, говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Издание напоминает, что проект "Северный поток — 2" выгодный как России, так и Европе, с первого дня встретил жёсткое противодействие со стороны США.

США демонстрировали свою твёрдую позицию, переходя от неоднократных словесных угроз к многочисленным санкционным пакетам: не останавливаться, пока не удасться помешать работе "Северного потока — 2".

Global Times
Китайская газета
После начала военных действий на Украине этот проект сотрудничества, который принёс бы реальную пользу европейцам, оказался на грани срыва, находясь под давлением "гегемонизма, геополитических расчётов и дилемм безопасности", указывает газета.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 14:05
Посол РФ: от приостановки «Северного потока — 2» выиграли только СШАПроект «Северный поток — 2» «завис», от этого выиграли только США, в том числе потому, что Европа стала более зависимой от них. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 14 мая, выступая в эфире «Соловьев Live»
Произведённая на газопроводе диверсия уничтожила возможность его возрождения.

Нетрудно почувствовать, что есть невидимые ножницы, разрезающие связи взаимной заинтересованности между Россией и Европой. Те, кто контролирует ножницы, играют в политику. Когда связи заинтересованности будут разорваны, Россия и Европа окажутся в трагическом противостоянии, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей

Global Times
Китайская газета
Диверсия на газопроводах ещё раз показывает, что конфликт на Украине не ограничивается военными действиями, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие и даже на борьбу за общественное мнение. Инцидент в Буче помешал переговорам о перемирии, которые находились в критической точке. А нынешняя авария на трубопроводах вновь сузила возможности достижения политического урегулирования для сторон, вовлечённых в конфликт, говорится в статье.
Помощник госсекретаря США В. Нуланд приехала в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:55
Нуланд признала, что США пытаются затянуть одобрение «Северного потока-2»США работают вместе с Германией и другими странами ЕС над отсрочкой запуска газопровода «Северный поток - 2», сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте 11 января, передает «Коммерсант»
Возможно, уже сейчас планируется следующий инцидент по аналогии с Бучей или с инцидентом с "Северным потоком", и такая возможность нависает над Европой и над всем миром, как дамоклов меч, указывает газета.
 
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