В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море
10:36 29.09.2022 (обновлено: 11:17 29.09.2022)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" не отвечает "ничьим интересам". Однако реальность отличается от этого утверждения, говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Издание напоминает, что проект "Северный поток — 2" выгодный как России, так и Европе, с первого дня встретил жёсткое противодействие со стороны США.
США демонстрировали свою твёрдую позицию, переходя от неоднократных словесных угроз к многочисленным санкционным пакетам: не останавливаться, пока не удасться помешать работе "Северного потока — 2".
После начала военных действий на Украине этот проект сотрудничества, который принёс бы реальную пользу европейцам, оказался на грани срыва, находясь под давлением "гегемонизма, геополитических расчётов и дилемм безопасности", указывает газета.
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Произведённая на газопроводе диверсия уничтожила возможность его возрождения.
Нетрудно почувствовать, что есть невидимые ножницы, разрезающие связи взаимной заинтересованности между Россией и Европой. Те, кто контролирует ножницы, играют в политику. Когда связи заинтересованности будут разорваны, Россия и Европа окажутся в трагическом противостоянии, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей
Диверсия на газопроводах ещё раз показывает, что конфликт на Украине не ограничивается военными действиями, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие и даже на борьбу за общественное мнение. Инцидент в Буче помешал переговорам о перемирии, которые находились в критической точке. А нынешняя авария на трубопроводах вновь сузила возможности достижения политического урегулирования для сторон, вовлечённых в конфликт, говорится в статье.
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Возможно, уже сейчас планируется следующий инцидент по аналогии с Бучей или с инцидентом с "Северным потоком", и такая возможность нависает над Европой и над всем миром, как дамоклов меч, указывает газета.