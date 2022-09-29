https://ukraina.ru/20220929/1039200649.html

В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море

В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море - 29.09.2022 Украина.ру

В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" не отвечает "ничьим интересам". Однако реальность отличается от этого утверждения, говорится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times

2022-09-29T10:36

2022-09-29T10:36

2022-09-29T11:17

новости

global times

северный поток

диверсии

европа

энтони блинкен

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039197768_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_92b33da07f7380aaba7cafaab40e69ac.jpg.webp

Издание напоминает, что проект "Северный поток — 2" выгодный как России, так и Европе, с первого дня встретил жёсткое противодействие со стороны США.После начала военных действий на Украине этот проект сотрудничества, который принёс бы реальную пользу европейцам, оказался на грани срыва, находясь под давлением "гегемонизма, геополитических расчётов и дилемм безопасности", указывает газета.Произведённая на газопроводе диверсия уничтожила возможность его возрождения.Диверсия на газопроводах ещё раз показывает, что конфликт на Украине не ограничивается военными действиями, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие и даже на борьбу за общественное мнение. Инцидент в Буче помешал переговорам о перемирии, которые находились в критической точке. А нынешняя авария на трубопроводах вновь сузила возможности достижения политического урегулирования для сторон, вовлечённых в конфликт, говорится в статье.Возможно, уже сейчас планируется следующий инцидент по аналогии с Бучей или с инцидентом с "Северным потоком", и такая возможность нависает над Европой и над всем миром, как дамоклов меч, указывает газета.

https://ukraina.ru/20220515/1033962596.html

https://ukraina.ru/20220112/1033053644.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, global times, северный поток, диверсии, европа, энтони блинкен, сша