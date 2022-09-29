https://ukraina.ru/20220929/1039165140.html

Ядерная катастрофа или потоп. Чего опасаются в Кременчуге

Ядерная катастрофа или потоп. Чего опасаются в Кременчуге - 29.09.2022 Украина.ру

Ядерная катастрофа или потоп. Чего опасаются в Кременчуге

Город Кременчуг в центральной части Украины, расположенный по обе стороны Днепра, в течение всей текущей недели празднует День города, хотя большинству горожан... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T07:38

2022-09-29T07:38

2022-09-29T08:43

дмитрий ковалевич

эксклюзив

кременчуг

украина

национализм

русофобия

covid-19

коронавирус

днепр

репрессии

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Город Кременчуг в центральной части Украины, расположенный по обе стороны Днепра, в течение всей текущей недели празднует День города, хотя большинству горожан не до празднований. В регионе накануне был отменен запрет на массовые мероприятия и торжества. С другой стороны, по всей Украине в этом году любые массовые мероприятия сводятся исключительно к нагнетанию националистической истерии и русофобии.Примечательно, что массовые мероприятия разрешили именно в тот момент, когда в город и регион возвращается коронавирус. С 26 сентября в Кременчуге вернули обязательный масочный режим, так как здесь наблюдается рекордный рост Covid-19. В среднем в небольшом городе ежедневно фиксируют около сотни новых случаев.На въездах в город в эти дни существенно меньше полиции и нацгвардейцев. Автомобили практически не проверяют. Исключение составляют лишь блокпосты при въезде на стратегический Крюковский мост, соединяющий два берега Днепра, соответственно, Крюковский и Автозаводской районы города. Здесь проверки документов и автомобилей до сих пор проводятся со всей тщательностью. Большую часть полицейских города в сентябре отправили в Харьковскую область, выявлять сотрудничавших с россиянами жителей и проводить репрессии. В самом городе также ускоренный курс подготовки проходят студенты Кременчугского лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Сейчас его 18-летних выпускников 2022 года уже бросают в бой в Донбассе.Жителей Кременчуга, прежде всего, волнуют проблемы отопления зимой и слухи о вероятной ядерной катастрофе. В соседнем с Кременчугом городе Светловодске семейные врачи на днях начали выдавать таблетки йодида калия, который следует принимать лишь в случае реальной катастрофы и радиационного заражения. Жители Кременчуга тоже ринулись в больницы, но там им отказали, заявив, что выдача йодида калия — прерогатива министерства по чрезвычайным ситуациям. В чатах и пабликах города, тем не менее, регулярно публикуют инструкции о том, как вести себя в случае ядерного взрыва и радиационного заражения.Тревогу у горожан вызывают и планы по реанимации проекта строительства новой АЭС в соседнем районе, в заброшенном городке Орбита Чигиринского района. Об этих планах на днях снова заявил «Энергоатом», который изучает старые советские проекты по строительству Орбиты, замороженного в конце 1980-х после аварии на Чернобыльской АЭС.В Кременчуге также находится один из важнейших объектов инфраструктуры Украины — Кременчугская ГЭС, прорыв которой в случае аварии или обстрела может привести к затоплению ряда населенных пунктов ниже по течению. Местные власти советуют жителям при прорыве земляной дамбы выключить электроприборы, взять с собой документы или положить в карман записку с указанием имени, фамилии и адреса.После недавних ракетных ударов по Кременчугской ТЭС в городе происходят регулярные веерные отключения электроэнергии, не работают даже сирены воздушной тревоги, но местные власти уверяют горожан, что всё под контролем, а происходят лишь плановые отключения. Еще одна проблема, которую всё чаще озвучивают в Кременчуге, это нарастание задолженностей по зарплатам. В особенности это касается работников системы образования, медиков, сотрудников коммунальных служб. Если в августе часть долгов по зарплатам погасили за счет кредита от Всемирного банка, то в этом месяце проблема возникла вновь. Кабмин Украины в сентябре сократил на 39 миллионов гривен субвенции из госбюджета на зарплаты учителям города. Все средства власти бросают на войну, а работникам социальных служб и системы образования велят потерпеть.Чтобы жители как-то справлялись с валом психологических и экономических проблем, на средства западных фондов местные НПО предлагают им бить стеклянные бутылки для эмоционально-психологической разгрузки. Правда, подобные мероприятия организуют на пунктах сбора вторсырья. Однако на фоне слухов о вероятном радиационном заражении или прорыве дамбы подобное развлечение для снятия стресса, мягко говоря, слабо работает.В эти дни Кременчуг утопает в густом тумане, сквозь который, словно тени, проплывают испуганные фигуры прохожих. Втянув голову в плечи, люди спешат по своим домам, стараясь поскорее спрятаться от реальности и тревожных слухов. Никто не говорит о политических вопросах или военных действиях, предпочитая даже не отвечать на подобные вопросы. В предчувствии холодной зимы без отопления и при постоянных поисках пророссийских граждан, люди уже приучились замыкаться в себе, полагаясь исключительно на собственное везение.

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