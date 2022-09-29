https://ukraina.ru/20220929/1039159435.html
"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы
"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы - 29.09.2022 Украина.ру
"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы
Референдумы проходили под звуки обстрелов и в ожидании провокаций от противника, для них нет никаких преград: ни убийства детей, ни убийства мирных жителей ВСУ не останавливает, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
2022-09-29T04:30
2022-09-29T04:30
2022-09-29T04:30
новости
референдум
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Он рассказал, что жители регионов были бдительны, власти учли эту ситуацию и были выездные центры для голосования, чтобы не собирать всех в одном месте и была возможность у людей проголосовать в безопасной обстановке, в удобное для них время, на протяжении нескольких дней.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%. В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039074091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04371b0354d5935f34adc3957712154f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум
"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы
Референдумы проходили под звуки обстрелов и в ожидании провокаций от противника, для них нет никаких преград: ни убийства детей, ни убийства мирных жителей ВСУ не останавливает, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру
Все отмечают внутренний подъем у граждан, но понятно, что все это проходит под аккомпанемент обстрелов, все это проходит в ожидании провокаций... Мы не знаем, что может учинить украинская власть, мы видим, что совершенно никаких преград для них нет. Ни убийства детей, ни убийства мирных жителей их не останавливает.
Петр Лидов
директор дирекции по коммуникациям "России сегодня"
Он рассказал, что жители регионов были бдительны, власти учли эту ситуацию и были выездные центры для голосования, чтобы не собирать всех в одном месте и была возможность у людей проголосовать в безопасной обстановке, в удобное для них время, на протяжении нескольких дней.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%. В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.