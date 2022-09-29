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"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы

"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы - 29.09.2022 Украина.ру

"Под аккомпанемент обстрелов": Лидов рассказал, как проходили референдумы

Референдумы проходили под звуки обстрелов и в ожидании провокаций от противника, для них нет никаких преград: ни убийства детей, ни убийства мирных жителей ВСУ не останавливает, сказал директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов в интервью Украина.ру

2022-09-29T04:30

2022-09-29T04:30

2022-09-29T04:30

новости

референдум

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Он рассказал, что жители регионов были бдительны, власти учли эту ситуацию и были выездные центры для голосования, чтобы не собирать всех в одном месте и была возможность у людей проголосовать в безопасной обстановке, в удобное для них время, на протяжении нескольких дней.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума. В Херсонской области соответствующая цифра составляет 87,05%. В ЛНР за вхождение республики в РФ проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР обработано 56,85% протоколов, положительно ответили 94,75% жителей.

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2022

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Новости

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новости, референдум